Миротворецът Радев и присъдружната му Йотова да излязат и да обяснят как само с мир ще спрем Путин

Миротворецът Радев и присъдружната му Йотова искам да излязат и да обяснят на всички как само с мир ще спрем Путин. Искам за "другата гледна точка" да отидат и да говорят в центъра на Варна.

Това написа Хаго Бабикян по повод ударените от дрон кораби в Черно море.

"Какво правят руски дронове край Варна да атакуват кораби? Братски народи, освободители, славяни, православни? Добре, че няма жертви. Ами ако имаше българи там и бяха ранени или загинали? Искам да видя как управляващите ще се огънат като локум след като им спуснат какво да излъжат. Митрофанова също ще я привикат ли за обяснение? Русия на Путин е престъпна страна. И всеки ден, в който той е на власт, застрашава всички ни. Мисля, че по-очевидно от това не може да е", добави той.

Още: "Дали г-жа Йотова е готова вече": След атаката в Черно море ДБ призова за незабавен КСНС (ВИДЕО)