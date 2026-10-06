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Миротворецът Радев и присъдружната му Йотова да излязат и да обяснят как само с мир ще спрем Путин

06 октомври 2026, 12:02 часа 1083 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Hago Arman Babikyan
Миротворецът Радев и присъдружната му Йотова да излязат и да обяснят как само с мир ще спрем Путин

Миротворецът Радев и присъдружната му Йотова искам да излязат и да обяснят на всички как само с мир ще спрем Путин. Искам за "другата гледна точка" да отидат и да говорят в центъра на Варна.

Това написа Хаго Бабикян по повод ударените от дрон кораби в Черно море.

"Какво правят руски дронове край Варна да атакуват кораби? Братски народи, освободители, славяни, православни? Добре, че няма жертви. Ами ако имаше българи там и бяха ранени или загинали? Искам да видя как управляващите ще се огънат като локум след като им спуснат какво да излъжат. Митрофанова също ще я привикат ли за обяснение? Русия на Путин е престъпна страна. И всеки ден, в който той е на власт, застрашава всички ни. Мисля, че по-очевидно от това не може да е", добави той.

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Кораби дронове ударени кораби Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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