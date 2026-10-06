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"Свидетел на обвинението" от Агата Кристи под режисурата на Стоян Радев гостува в Народния театър

06 октомври 2026, 12:12 часа 728 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
"Свидетел на обвинението" от Агата Кристи под режисурата на Стоян Радев гостува в Народния театър

"Свидетел на обвинението" – най-новата постановка на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" Варна, ще гостува в Народния театър на 23 ноември. Заглавието се поставя за първи път в България, а за Стоян Радев – един от най-разпознаваемите родни театрални режисьори, това е и първи проект с варненската трупа. Пиесата на Агата Кристи е в превод на Златна Костова. Постановъчният екип събира изявени творци: декорът е на Никола Тороманов, един от най-разпознаваемите съвременни български сценографи; Анна Градечлиева, част от екипа на култовия сериал Outlander, е художник на костюмите; музиката пише известният композитор Милен Кукошаров, а хореограф е Теодора Попова – име, свързано със смели експерименти в съвременния танц.

Пиесата "Свидетел на обвинението", адаптирана от самата Агата Кристи по нейния разказ от 1925 г. "Ръцете на предателя", е с многобройни сценични и филмови интерпретации в цял свят и един от най-прочутите сюжети на кралицата на криминалния жанр. Действието се развива в Лондон през 20-те години на миналия век: богата възрастна дама е убита, а на свидетелската скамейка застава съпругата на обвиняемия и нещата поемат в неочаквана посока. Сценичната версия на Радев не се фокусира единствено върху въпроса "Кой го направи?", а третира темите за различните лица на истината и за зрелището, което интригува съвременния човек повече от справедливостта.

В постановката е ангажирана по-голямата част от трупата на Варненския театър, сцената се превръща в съдебна зала, а действието е изградено с динамика и психологическо развитие на образите. В главните роли са Сияна Начева, Недялко Стефанов, Стоян Радев Ге.К., Веселина Михалкова, Димитър Костадинов.

"Криминалните сюжети в театъра са рядкост и е важно да поддържаш напрежението, да караш зрителя да гадае. "Свидетел на обвинението" е съвършена пиеса, виртуозно изградена по линия на криминалния сюжет. Агата Кристи създава психологическите образи с един-два щриха и портретите им са много ярки и интересни. В моята режисьорска версия ние се занимаваме не просто с криминалната развръзка, а и с отношението на хората към правосъдието. Всички в нашия спектакъл са съдебни заседатели – и актьорите, и публиката. Смятам темите за правосъдието и справедливостта за много важни, особено за нашето общество, и ми се ще да насоча публиката да мисли в тази посока – че въпросите кое е вярно и кое е справедливо не са толкова лесни за разрешаване; че всички ние трябва да внимаваме как отсъждаме и колко сме пристрастни", казва Стоян Радев, който през 2026-та получи "Икар" за режисурата на "Берлин, Берлин", а редица други негови спектакли са награждавани през годините с най-престижните национални награди за театър. 

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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