Млечният път е изглеждал различно в началото на своята история: Каква е била нашата галактика

Млечният път първоначално е бил област от Космоса, състояща се от хиляди галактики. До това заключение стигнаха учените, провели ново изследване за произхода на нашата галактика.

Млечният път в началото на своята история

Астрономи от Чикагския университет (САЩ) създадоха серия от уникални симулации, които им позволяват да видят как се е формирал Млечният път през първите два милиарда години от историята на нашата галактика. Резултатите от изследването са публикувани в The Open Journal of Astrophysics, пише Phys.

Нашата галактика Млечен път е на около 13,6 милиарда години, докато възрастта на Вселената се оценява на 13,8 милиарда години. Млечният път е огромна спирална галактика с диаметър около 100 000 светлинни години, съдържаща няколкостотин милиарда звезди. Но в началото на своята история нашата галактика е изглеждала много различно.

Парчето от Космоса, което се е превърнало в Млечния път, някога е било съвкупност от хиляди малки галактики, показа серия от компютърни симулации, проведени от учени. Някои галактики са образували огромен брой звезди, докато други са били запълнени само с междузвезден газ или останки от мъртви звезди и черни дупки. Всички тези галактики в крайна сметка са се слели в една огромна структура, която е нашата галактика. Някои от галактиките сега обграждат Млечния път.

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Учените отбелязват, че тези симулации са най-подробният модел до момента на еволюцията на Млечния път през първите два милиарда години от неговото съществуване.

Тъй като астрономите не могат да се върнат назад във времето, за да изучат директно началото на Вселената, те използват данни от космически телескопи, които изучават светлина, достигнала до нас преди милиарди години. Тези данни, заедно с известните физически процеси, бяха взети предвид в симулациите.

Струва си да се отбележи, че астрономите не могат да видят целия Млечен път, защото живеем вътре в галактиката. Но учените знаят за неговата форма и структура от наблюдения на други подобни галактики.

Видеото по-долу, споделено в канала на Университета в Чикаго, показва част от симулация на областта от космоса, която е станала част от Млечния път. Процесът на формиране на нашата галактика обхваща период от 180 милиона до два милиарда години след Големия взрив. Лилавите нишки са горещ газ, белите са ултравиолетова радиация от звезди, а жълтите са сиянието на горещи кислородни атоми. Белите и жълтите проблясъци се появяват, когато газът се охлажда и свива, за да образува звезди. След това звездите нагряват газа и цикълът се повтаря.