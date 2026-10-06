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Областният управител на Варна: Забелязани са спасителни жилетки, издирват моряците от потъналия кораб

06 октомври 2026, 11:45 часа 586 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Областният управител на Варна: Забелязани са спасителни жилетки, издирват моряците от потъналия кораб

Няма информация за екипажа на потъналия кораб в Черно море. По непотвърдена информация са забелязни спасителни жилетки около кораба. Това съобщи областният управител на Варна Марио Смърков. По думите му и към мометна тече акция по издирването им, но за съжаление е без резултат. ОЩЕ: "Абсолютно недопустима атака": Радев заговори за риск от глобален конфликт и даде данни за оцелелите в Черно море

Той обясни как е била организарана евакуацията. "По щастлива случайност в близост е имало българско роро кораб, който е видял инцидента и е спасил екипажа. Екипажът е приет на борда на този кораба, от където вече пътват на сам с катер на Гранична полиция и сплавателен съд на военноморските сили", каза той.

По думите му засега не се очаква сериозно замърсяване от кораба, който е останал на дрейф, тъй като е превозвал зърно. Той обаче уточни, че остава неизвестен товарът на другия кораб. "Лошата новина е, че не знаем какъв е бил товарът на другия кораб. Опитваме се да установим".

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Областният управител съобщи и известните до момента данни за състоянието на пострадалите моряци. Двама от спасените са с тежки наранявания. Единият е с изгаряния, а другият е с травма на главата. Морякът с тежките изгаряния ще бъде транспортиран до Клиниката по изгаряния във Военномедицинска академия. Другият пострадал е с травма на главата и също ще получи медицинска помощ.

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Останалите членове на екипажа ще бъдат прегледани. По информация на Смърков моряците са индийски граждани и граждани на Република Турция. 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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