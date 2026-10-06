Зеленски: Търсим боеприпаси за F-16 по целия свят

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение снощи, че Украйна търси боеприпаси за изтребителите F-16 на практика по целия свят, тъй като те са се оказали най-ефективни срещу реактивните руски дронове. Нидерландия спешно ще окаже помощ с резервни части и боеприпаси за изтребителите, за което президентът изрази гореща благодарност. "Сега намираме боеприпаси за F-16 по целия свят – те са едни от най-мощните инструменти, налични днес за сваляне на дроновете "Шахед" Вече пътуват доставки и ще бъдат доставени още, така че нашите самолети да имат необходимото оборудване за защита на нашите градове", каза украинският президент.
За доставката потвърди и холандският премиер Роб Йетен след разговор със Зеленски. "По-нататъшното укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна е буквално жизненоважно. Украйна се нуждае от допълнителни ресурси за поддръжка, резервни части и боеприпаси за своя флот от F-16. Обещах, че Нидерландия ще помогне", каза Йетен.
По-рано Зеленски заяви, че голяма част от украинския флот F-16 е извън строя, което прави украинската система за противовъздушна отбрана критично уязвима. Зеленски: Половината от украинските F-16 са на ремонт в Европа
De Russische agressie richting Oekraïne escaleert steeds verder. Dat zagen we dit weekend opnieuw met onder meer luchtaanvallen op Kyiv. Rusland bestookt bewust burgerdoelen en energie-infrastructuur en wil Oekraïense steden onleefbaar maken en de economie breken deze winter. Dat mogen we niet laten gebeuren. President @ZelenskyyUa en ik spraken elkaar over de laatste ontwikkelingen in de oorlog. Een verdere versterking van de Oekraïense luchtverdediging is letterlijk van levensbelang. Zo heeft Oekraïne meer onderhoud, onderdelen en munitie nodig voor hun F-16-vloot. Ik heb toegezegd dat Nederland Oekraïne hiermee gaat helpen. Nederland blijft samen met onze internationale partners de steun voor Oekraïne onverminderd doorzetten. Ook houden we provocaties vanuit Rusland richting andere landen nauwlettend in de gaten.— Rob Jetten (@MinPres) October 5, 2026