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Зеленски: Търсим боеприпаси за F-16 по целия свят

06 октомври 2026, 11:48 часа 501 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Търсим боеприпаси за F-16 по целия свят

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение снощи, че Украйна търси боеприпаси за изтребителите F-16 на практика по целия свят, тъй като те са се оказали най-ефективни срещу реактивните руски дронове. Нидерландия спешно ще окаже помощ с резервни части и боеприпаси за изтребителите, за което президентът изрази гореща благодарност. "Сега намираме боеприпаси за F-16 по целия свят – те са едни от най-мощните инструменти, налични днес за сваляне на дроновете "Шахед" Вече пътуват доставки и ще бъдат доставени още, така че нашите самолети да имат необходимото оборудване за защита на нашите градове", каза украинският президент.

За доставката потвърди и холандският премиер Роб Йетен след разговор със Зеленски. "По-нататъшното укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна е буквално жизненоважно. Украйна се нуждае от допълнителни ресурси за поддръжка, резервни части и боеприпаси за своя флот от F-16. Обещах, че Нидерландия ще помогне", каза Йетен.

По-рано Зеленски заяви, че голяма част от украинския флот F-16 е извън строя, което прави украинската система за противовъздушна отбрана критично уязвима. Зеленски: Половината от украинските F-16 са на ремонт в Европа

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F-16 Нидерландия Володимир Зеленски изтребители F-16 война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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