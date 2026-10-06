"Държавната позиция е заплаха за националната сигурност": Анализ защо дроновете вероятно са руски

Руският произход на дроновете е по-вероятен. А колебливата, двусмислена и често уклончива позиция на сегашното правителство спрямо руската агресия показва на практика защо сама по себе си е заплаха за националната сигурност.

Това коментира в свой анализ по отношение на ударените от дронове търговски кораби край България активистът за граждански и човешки права Виктор Лилов.

"Към момента няма официално потвърждение кой стои зад атаките срещу ALFA WATAN и ABLE, нито окончателно установен произход на дроновете. Има и противоречиви ранни версии за точния район и характера на инцидента", написа той.

Още: "Абсолютно недопустима атака": Радев заговори за риск от глобален конфликт и даде данни за оцелелите в Черно море

"ALFA WATAN е товарен кораб под флаг на Того, с турски собственик/мениджмънт, а последният му известен маршрут е бил към Сулина. ABLE е товарен кораб под флаг на Палау, също управляван от турска компания, с документирани посещения през 2026 г. в Одеса, Черноморск и дунавските пристанища. Съдейки по маршрутите им, и двата кораба са част от търговския трафик, обслужващ украински и дунавски товари. Това не означава, че вече е доказано какъв точно товар са превозвали при този конкретен рейс - такова официално потвърждение засега няма", добави Лилов.

Произходът на дроновете и българската позиция

Според Лилов обаче съществуващият контекст обаче прави руския произход на дроновете по-вероятен.

"Русия вече открито атакува украинската пристанищна инфраструктура и търговски кораби, които определя като част от украинската логистика. Само ден по-рано друг търговски кораб, излязъл от украинския Измаил, беше поразен в румънската ИИЗ (Изключителна икономическа зона). Това е контекст, който не може да бъде игнориран", смята той.

Още: Освен атака с дронове в Черно море: Йордан Божилов не изключва и сблъсък между кораби

В най-популярния Z-канал също се появи информация за подпалените с дронове недалеч от Бяла кораби в Черно море.

"Тук стигаме до България. Колебливата, двусмислена и често уклончива позиция на сегашното правителство спрямо руската агресия показва на практика защо сама по себе си е заплаха за националната сигурност. Когато войната и атаките срещу търговското корабоплаване стигат до акваторията непосредствено пред българския бряг, политическото шикалкавене престава да бъде външнополитическа поза и се превръща в реален проблем за сигурността на България", категоричен е Лилов.

Атаката

Два кораба са били ударени от дронове в български води на Черно море. Тече мащабна спасителна операция, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, съобщи БНТ. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби във водите на България. Информацията още не е потвърдена официално.

По предварителни данни мишена на атаките са станали два търговски кораба. Единият кораб плава под флага на Того, а другият - под флага на Палау.

Екипи на Военноморските сили и на Гранична полиция пристигнаха на мястото на инцидента.

Двата кораба са подали сигнали, че бедстват. Около 9 часа тази сутрин единият е изчезнал от радарите на Гранична полиция, съобщи БНР. Екипажът на единия от корабите е в неизвестност, а моряците от втория плавателен съд са спасени.