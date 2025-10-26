Няма връщане назад: Обявиха кога планетата Земя ще стане негодна за живот

Няма нищо вечно на този свят, а в това число вече може да се включи и планетата Земя, която е наш дом. Група японски учени, работещи с НАСА, споделиха своите изчисления, че към 1 000 002 021 година на Земята ще изчезнат условията за всички живи организми. Те прогнозират, че яркостта и температурата на Слънцето постепенно ще се увеличават, което ще доведе до изпаряване на океаните и разрушаване на земната атмосфера.

Според изследователите, опустошителните ефекти от прекомерната слънчева активност биха могли да се проявят на планетата многократно по-рано. Например, мощните слънчеви бури биха могли да причинят драстични промени в състава на атмосферата, включително намаляване на нивата на кислород, което би направило земната повърхност практически безжизнена.

Как да решим този проблем

Снимка: iStock

Едно от решенията на този проблем може да бъде създаването на самостоятелни, затворени екосистеми и търсенето на обитаеми планети извън Слънчевата система.

Специалистите от НАСА смятат, че технологичният напредък ще осигури начини за защита от Слънцето и ще забави времето, когато животът на Земята ще престане да съществува.

Преди това беше съобщено, че един от най-големите слънчеви протуберанси през 2025 г. се е отделил от Слънцето. Ако изхвърлянето се беше случило ден по-късно, Земята щеше да бъде засегната, пише БГНЕС.