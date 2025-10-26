Войната в Украйна:

Няма връщане назад: Обявиха кога планетата Земя ще стане негодна за живот

26 октомври 2025, 07:41 часа 710 прочитания 0 коментара
Няма връщане назад: Обявиха кога планетата Земя ще стане негодна за живот

Няма нищо вечно на този свят, а в това число вече може да се включи и планетата Земя, която е наш дом. Група японски учени, работещи с НАСА, споделиха своите изчисления, че към 1 000 002 021 година на Земята ще изчезнат условията за всички живи организми. Те прогнозират, че яркостта и температурата на Слънцето постепенно ще се увеличават, което ще доведе до изпаряване на океаните и разрушаване на земната атмосфера.

Още: Земята е изложена на риск от "невидими" астероиди

Според изследователите, опустошителните ефекти от прекомерната слънчева активност биха могли да се проявят на планетата многократно по-рано. Например, мощните слънчеви бури биха могли да причинят драстични промени в състава на атмосферата, включително намаляване на нивата на кислород, което би направило земната повърхност практически безжизнена.

Как да решим този проблем

Снимка: iStock

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Едно от решенията на този проблем може да бъде създаването на самостоятелни, затворени екосистеми и търсенето на обитаеми планети извън Слънчевата система. 

Специалистите от НАСА смятат, че технологичният напредък ще осигури начини за защита от Слънцето и ще забави времето, когато животът на Земята ще престане да съществува. 

Още: Ново откритие помага за разрешаването на голяма мистерия за Вселената

Преди това беше съобщено, че един от най-големите слънчеви протуберанси през 2025 г. се е отделил от Слънцето. Ако изхвърлянето се беше случило ден по-късно, Земята щеше да бъде засегната, пише БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Земята Планети Край на света
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес