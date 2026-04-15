Астрономи: Астероид с размерите на Наклонената кула в Пиза заплашва Земята

Вероятността гигантски астероид да се сблъска със Земята през 2032 г. се е увеличила. Както съобщава Interesting Engineering, според НАСА е вероятността от сблъсък на опасен астероид със Земята през 2032 г. се е увеличила до 3,1%. По-конкретно, диаметърът на това небесно тяло, обозначено като 2024 YR4, е приблизително 54 метра, което е сравнимо с диаметъра на Наклонената кула в Пиза.

Какви са шансовете този астероид да удари Земята?

Изданието отбелязва, че от първоначалните изчисления на НАСА, започнали през декември миналата година, вероятността за удар на астероид постепенно се е увеличила: на 7 февруари оценката е била 1,2%, след това се е повишила до 2,3%, после до 2,6%, а сега е достигнала 3,1%.

Същевременно други учени твърдят, че вероятността от сблъсък е незначителна. Шансът гигантът да мине покрай Земята е 96,9%. Освен това, с набирането на повече данни, рискът може да бъде допълнително намален.

Китай се подготвя да удари астероид

„Опасният астероид беше открит за първи път през декември 2024 г. с помощта на телескопи в Рио Уртадо, Чили, като част от проекта ATLAS. Ако се случи сблъсък, потенциалната зона на удара обхваща обширна област – от Тихия океан на изток, през Южна Америка, Атлантика, Африка, Близкия изток и Азия. Големи градове, включително Богота, Абиджан, Лагос, Хартум, Мумбай и Дака, дом на над 100 милиона души, биха били изложени на риск“, се казва в публикацията.

Предварителните оценки сочат силата на удара от 8 мегатона, което е 500 пъти по-голямо от енергията на атомната бомба, хвърлена в Хирошима през 1945 г.

Този астероид се смята за най-опасния от всички подобни астероиди, известни днес. Освен това, според Live Science, има малък шанс той да се сблъска с Луната.

Според учените, астероидът YR4 от 2024 г. е получил ниво 3 по Торинската скала. С други думи, той изисква внимателно наблюдение, тъй като вероятността от удара му със Земята надвишава 1%. НАСА го смята за единствения известен голям астероид с вероятност за сблъсък, надвишаваща този праг.

7-тонен астероид експлодира над Америка, но НАСА дори не го забеляза

За по-подробно изучаване на орбитата и размера му ще бъде използван телескопът „Джеймс Уеб“. Това оборудване е особено важно, тъй като настоящите оценки се основават на светлината, отразена от астероида, и може да са неточни.

Изследователите сега бързат да съберат колкото се може повече данни, докато астероидът е достатъчно ярък за наблюдение. Скоро той ще стане твърде слаб, за да може да бъде видян от повечето телескопи.

Европейската космическа агенция обяви по-рано, че астероидът ще бъде наблюдаван на два етапа: в началото на март, когато ще бъде най-ярък, и през май, за да се усъвършенства орбитата му, преди да стане видим отново през 2028 г.

Според НАСА, астероидът може да премине сравнително близо до Земята на 22 декември 2032 г., на разстояние от около 106 200 километра.

Въпреки че е твърде малък, за да унищожи човешката цивилизация, 2024 YR4 все пак може да унищожи голям град. Учените са оценили вероятността астероид да се сблъска със земната Луна на 0,3%. Те смятат, че последствията от такъв сблъсък вероятно биха били видими от нашата планета.

Проучване разкри какво са правили костенурките, за да оцелеят след удара на гигантския астероид Чиксулуб