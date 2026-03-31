Проучване разкри какво са правили костенурките, за да оцелеят след удара на гигантския астероид Чиксулуб

Ударът на гигантския астероид Чиксулуб доведе до колапса на почти всички екосистеми на Земята, но избрана група костенурки успяха да избегнат този еволюционен капан. Това е описано в научно изследване в Biology Letters.

Как костенурките са оцелили след удара на астероида?

Както отбелязва Серйос Еверс от Баварските държавни колекции по естествена история (SNSB), ключът към спасяването на животните е бил скрит във формата на черепите и челюстите. Оказва се, че костенурките с широки дъвкателни повърхности и тъпи ръбове на челюстта са единствените, които са оцелели. Тези анатомични характеристики показват дурофагия - способността на влечугите да смачкват твърда плячка, като например черупки.

„Виждаме екологичен филтър. Специализирането в храни с твърда черупка е дало на тези видове костенурки еволюционно предимство“, казва Евърс.

Около 90% от костенурките, които са имали пукнати черупки, са оцелели до изчезване, докато само 63% от видовете без тази способност са оцелели.

Според изследователите това означава, че „трошачките“ са имали от 4,2 до 6,5 пъти по-голям шанс за оцеляване. Това се обяснява с факта, че след удара саждите са блокирали слънчевата светлина, спирайки фотосинтезата в продължение на години. Растенията са загинали първи, последвани от животните, които са се хранили с тях.

„Тревоядните животни трудно преживяха ядрената зима след удара, който засегна цялата хранителна верига, включително хищниците“, подчертава ученият.

Следователно, охлювите, двучерупчестите и други дънни същества се оказали много по-устойчиви на суровите условия. Сладководната среда се превърнала в „предпазна мрежа“, тъй като водните организми можели да продължат да се хранят с детрити мъртва органична материя на дъното на реки и езера. Сухоземните костенурки, например, страдали значително повече.

Интересното е, че способността за чупене на черупки не е била уникална за един-единствен, щастлив род – тя се е появила поне 27 пъти независимо в историята на костенурките. Въпреки това, както отбелязва проучването, преходът към този вид хранене е бил по-рядък от загубата му, което е направило тези видове доста редки преди катастрофата.

Учените сега отбелязват, че във вкаменелостите все още липсват важни находки на черепи от последните милиони години от периода Креда.

