Учени откриха топъл Юпитер: Какво се знае за новата планета?

Астрономи откриха нова екзопланета, обикаляща около звезда, подобна на Слънцето. Това съобщава Phys.org. Според проучването, NGTS-39 b има радиус от приблизително 1,09 радиуса на Юпитер и маса от 1,47 маси на Юпитер, което ѝ дава плътност от 1,411 g/cm3.

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Въз основа на получените параметри, астрономите класифицират NGTS-39b като дългопериодично топъл Юпитер. Те предполагат, че планетата има състав, доминиран от водород и хелий, въпреки че плътността ѝ е по-висока от тази на Юпитер и може да показва по-голямо съдържание на по-тежки елементи.

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Що се отнася до родителската си звезда, NGTS-39 е приблизително с 16% по-голяма и по-масивна от Слънцето. Ефективната температура на звездата е 6053 K, а възрастта ѝ се оценява на 2,2 милиарда години.

Припомняме, че астрономите са открили скалиста планета, приблизително два пъти по-голяма от нашата, която обикаля в обитаемата зона около родителската си звезда Gliese 3378.

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Също така наскоро учени изясниха как младата Земя е могла да придобие някои от елементите, необходими за появата на живот. Според ново проучване, Юпитер може да е играл важна роля в този процес - неговият растеж е променил разпределението на фосфора и азота в ранната слънчева система, пише списанието Science Advances. Авторите на научния труд са изследвали два вида метеорити: железни метеорити и хондрити. Железните метеорити са фрагменти от най-ранното поколение планетезимали - малки тела, от които по-късно са се образували планети. Хондритите произхождат от следващото поколение такива тела, които са се образували приблизително 2-3 милиона години по-късно.

За съществуването на целия живот на Земята се изискват едни и същи елементи: въглерод, водород, азот, кислород, фосфор и сяра. В англоезичната литература те често се съкращават като CHNOPS. Всички тези елементи, по един или друг начин, са дошли от космоса - те са се родили във вътрешността на звездите и са се разпръснали в облаци от газ и прах. След това гравитацията е принудила тази материя да се слепи, образувайки нови звезди и по-малки обекти, включително планети. В новото проучване учените са се фокусирали върху два от тези елементи - азот и фосфор. Азотът е от съществено значение за протеините и ДНК, докато фосфорът е компонент на ДНК, РНК и молекулите, които пренасят енергия в клетките.

Авторите на научния труд сравнили съотношенията на фосфор и азот в древни железни метеорити и по-млади хондрити. Използвайки тези данни, те реконструирали как тези елементи може да са били разпределени в ранната слънчева система, когато Земята все още се е формирала.

Преди това се смяташе, че Земята е получила по-късно някои от елементите, необходими за живота чрез хондрити, пристигащи от външната страна на Слънчевата система. Изчисленията обаче показват, че съотношението фосфор-азот на Земята е по-близко до състава на телата, образувани по-близо до Слънцето.

Според авторите на научния труд Юпитер е могъл да създаде тази разлика в ранен етап. Когато се е образувало първото поколение планетезимали, материята е могла да бъде транспортирана от вътрешната част на Слънчевата система навън. Това е променило съотношението фосфор-азот във външната част на Слънчевата система. След това Юпитер е започнал да расте. Неговата гравитация е действала като бариера, ограничавайки по-нататъшния обмен на вещества между вътрешните и външните области.

Поради тази причина второто поколение планетезимали се е образувало при различни условия. Във вътрешната Слънчева система телата са имали по-високо съотношение фосфор към азот в сравнение с подобни обекти, по-отдалечени от Слънцето. Според изчисленията на авторите, това съотношение фосфор към азот е най-близко до сегашния състав на Земята.

„За нашата слънчева система присъствието на Юпитер и историята на неговия растеж изглежда са изиграли ключова роля в разпределението на основните химически съставки, необходими за обитаеми светове“, казва Раджип Дасгупта от университета Райс, един от авторите на изследването.

Юпитер не е звезда, но той излъчва повече топлина, отколкото получава от Слънцето. Земята и другите скалисти планети са в топлинен баланс със Слънцето: те излъчват приблизително толкова топлина, колкото получават. Положението на Юпитер е различно, защото значителна част от енергията му идва отвътре.

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