Това може да се случи отново: Магнитното поле на Земята почти е изчезнало преди 41 000 години

Магнитното поле на Земята, създадено от движението на метал във външното ядро ​​на нашата планета, действа като щит, който ни предпазва от вредната слънчева радиация и опасните космически лъчи. Преди 41 000 години магнитното поле на Земята отслабва значително и остава такова в продължение на векове, пише списание Discover.

Отслабване на магнитното поле на Земята

Преди 41 000 години магнитното поле на Земята отслабва с 95%, феномен, известен сега като събитието Лашамп. Значителното отслабване на магнитния щит прави Земята много по-уязвима към вредната слънчева радиация и космически лъчи. Анализът на ледени ядра и седименти от океанското дъно показва, че нивата на химикали, свързани с космическите лъчи, са се удвоили.

По време на това събитие магнитните полюси са се обърнали и е било възможно полярните сияния да се наблюдават дори на екватора. Целият процес на отслабване и възстановяване на магнитното поле продължил около 1000–2000 години.

Някои учени смятат, че събитието Лашамп е довело до климатични промени в различни части на планетата. Тези климатични промени може да са причинили изчезването на древната мегафауна, както и на неандерталците.

Учените отбелязват, че в момента няма доказателства, че магнитното поле на Земята ще отслабне драстично в близко бъдеще, въпреки че това може да се случи в бъдеще. Но дори ако магнитното поле на Земята отслабне, например, утре, ще мине много време, преди хората да усетят последиците от това събитие - до 1000 години.

През 2024 г. учени от Европейската космическа агенция пресъздадоха звука на отслабването на магнитното поле на Земята.

Изследователите са използвали данни от мисията Swarm, група от три орбитиращи спътника и други източници, за да създадат аудио визуализация на събитието Lachamp. Саундтракът е създаден от записи на естествени шумове, трансформирани в смесица от познати и необичайни, почти извънземни звуци.

Данните от спътниците Swarm се използват за по-задълбочено разбиране на механизмите, които формират магнитното поле на Земята. Сателитите записват магнитни сигнали, идващи не само от ядрото, но и от мантията, земната кора и океаните, а също така записват процеси в магнитосферата.

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Междувременно ново проучване установи, че магнитното поле на Земята може да повлияе на начина, по който клетките в тялото произвеждат енергия, което от своя страна играе роля в процеса на стареене.

Учените стигнаха до тези заключения, изолирайки плодовите мушици от въздействието на магнитно поле. Това промени продължителността на живота на насекомите и тяхната физическа активност. Авторите на изследването смятат, че подобни ефекти могат да бъдат свързани с влиянието на магнитното поле на Земята върху митохондриите. Те се наричат ​​още „електроцентрали на клетката“, защото произвеждат по-голямата част от енергията, необходима за живота, пише Discover.

Експериментът показва, че мухите с дефект в гена Pink1 имат с 20% по-дълъг живот, но физическата им активност намалява.

При здрави мухи реакцията на хипомагнитните условия е била обратна: продължителността на живота им е била съкратена, а физическата активност е била увеличена.

Тези наблюдения потвърждават, че когато магнитното поле е отслабено, енергийният метаболизъм в митохондриите на мухите се променя. Най-забележимата промяна е повишаване на нивото на митохондриален комплекс II (CII), ензимен комплекс, който играе ключова роля в метаболизма.