Учени: Гравитационната борба в недрата на Земята променя продължителността на денонощието

Взаимодействието между гравитацията на вътрешното ядро ​​на Земята и силите, действащи в мантията на нашата планета, влияе на въртенето на Земята.

Какво променя продължителността на денонощието на Земята?

Може да изглежда, че продължителността на едно денонощие на Земята не се променя и е точно 24 часа. Но всъщност този показател варира, макар и леко - само с няколко милисекунди. Учените знаят от около 30 години, че въртенето на течното ядро ​​на Земята понякога се ускорява в продължение на няколко десетилетия, след което се забавя. В същото време въртенето на мантията първо се забавя, след което се ускорява, компенсирайки тези процеси, тъй като ъгловият момент на планетата (момент на импулса) трябва да остане непроменен. Промените в скоростта на въртене на мантията могат да съкратят или удължат деня с няколко милисекунди с течение на времето. Но точният механизъм на обмена на ъглов момент между ядрото и мантията остава загадка за учените досега. Сега те са я разрешили, според проучване, публикувано в списание Nature, пише Wired.

Учените знаят, че редица фактори причиняват промяна в продължителността на денощието на Земята с течение на времето. Например, колебанията в атмосферата и океаните могат леко да ускорят или забавят въртенето на Земята около оста. Важни в този процес са и силните земетресения и топенето на континенталните ледени покривки, което води до преразпределение на масата на планетата.

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Някои промени в продължителността на деня обаче имат, съвсем буквално, по-дълбок произход. Външното ядро ​​на Земята, съставено от горещ течен метал, се движи постоянно. Промените в движението му могат леко да повлияят на скоростта на въртене на останалата част от планетата.

Въпреки това, механизмът, чрез който силите се прехвърлят от един регион в друг, дълго време остава загадка. Силата на триене между ядрото и мантията е твърде малка, така че учените търсят други механизми, действащи дълбоко в Земята.

Учените са идентифицирали един такъв скрит механизъм. Те вярват, че гравитацията на твърдото вътрешно ядро ​​на Земята тласка планетата да се върти в една посока, докато други взаимодействия между ядрото и мантията противодействат на този процес. Резултатът от тази борба е леки ускорения и забавяния на въртенето на планетата.

Вътрешното ядро ​​се върти с различна скорост от останалата част на планетата, което води до леко изместване спрямо определени масови аномалии в мантията. Ядрото обаче е склонно да заеме балансирано положение. Това означава, че гравитацията се опитва да върне слоевете на земната вътрешност в по-хармонично положение, което влияе върху въртенето на повърхността на планетата, показва изследването.

Според учените, леки промени в скоростта на въртене на вътрешното ядро ​​създават така наречения гравитационен въртящ момент, който влияе върху масовите аномалии в мантията, което причинява малки колебания в продължителността на денонощието на Земята.