Вояджър 1 лети от почти 50 години - къде е сега

Космическата сонда Voyager 1, изстреляна през 1977 г., все още се носи през междузвездното пространство със 17 километра в секунда. Въпреки близо половин век в космоса, сондата не е изминала дори три стотни от светлинна година, съобщава Space Daily.

Къде се намира сега Вояджър 1?

Вояджър 1 се смята за най-отдалечения и най-бърз обект, създаван някога от човечеството.

Двигателите на сондата отдавна са спрели да работят – тя лети по инерция, предизвикана от гравитацията на планетите в началото на пътуването си. Според наличните данни, Вояджър в момента е на приблизително 25 милиарда километра от Слънцето. През 2012 г. той стана първият създаден от човека космически кораб, напуснал Слънчевата система и навлязъл в междузвездното пространство.

След 300 години "Вояджър" ще стигне до началото на края – и ще му отнеме 30 000 г., за да го премине

За да се постави това в перспектива, една светлинна година е около 9,5 трилиона километра. При сегашната скорост на Вояджър, ще са му необходими приблизително 17 000 години, за да измине това разстояние.

Въпреки това, още през ноември тази година се очаква малък, но символичен етап: за първи път в историята сондата ще бъде на един светлинен ден от Земята. Това означава, че сигналът ѝ ще ни достигне точно за един ден. Това отне почти 49 години.

Времето на Вояджър изтича. Космическият кораб се захранва от топлина от разпадането на все по-изчерпания му плутоний. Инженерите на НАСА вече са изключили някои от инструментите му, за да удължат живота му. В момента работят само два научни инструмента - магнитометърът и анализаторът на плазмени вълни. След няколко години няма да има достатъчно мощност дори за тях.

След като сондата замлъкне, тя няма да спре – просто ще лети безшумно, в тъмнината, в продължение на десетки хиляди години.

В момента космическите кораби "Вояджър 1" и "Вояджър 2" са най-отдалечените от Земята обекти, създадени от човека. Всяко от тези устройства носи със себе си в Космоса частица от човешката цивилизация – златна плоча с информация за хората и Земята. Джеймс Едуард Хъчингсън от Международния университет във Флорида, САЩ, в статия за The Conversation обяснява как тези космически кораби могат да увековечат нашата цивилизация.

„Златните информационни плочи, които летят в пространството на борда на „Вояджър“-ите, съдържат основни данни за човечеството, звуци, изображения, музика и дори поздрав за представители на извънземния разум от президента на САЩ Джими Картър през 1977 г., когато тези устройства бяха изпратени в Космоса“, казва Хъчингсън.

Тези златни плочи са създадени по такъв начин, че да оцелеят в Космоса в оригиналната си форма в продължение на 1 милиард години. Но нов анализ показа, че дори при всички опасности на космическото пътешествие тези записи могат да съществуват заедно с апаратите в продължение на 1 трилион години.

"Това невероятно дълголетие на космическите кораби „Вояджър“ представлява уникална възможност за изследване на идеите за безсмъртие. За някои хора безсмъртието е вечното съществуване на душата след смъртта. То също може да означава също съхранение на паметта на човек и неговото наследство", казват учените.

За първи път от 5 месеца: „Вояджър 1“ изпрати четливи данни на Земята