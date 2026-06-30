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Вояджър 1 лети от почти 50 години - къде е сега

30 юни 2026, 9:03 часа 732 прочитания 0 коментара
Снимка: NASA/JPL-Caltech
Вояджър 1 лети от почти 50 години - къде е сега

Космическата сонда Voyager 1, изстреляна през 1977 г., все още се носи през междузвездното пространство със 17 километра в секунда. Въпреки близо половин век в космоса, сондата не е изминала дори три стотни от светлинна година, съобщава Space Daily.

Къде се намира сега Вояджър 1?

Вояджър 1 се смята за най-отдалечения и най-бърз обект, създаван някога от човечеството.

Двигателите на сондата отдавна са спрели да работят – тя лети по инерция, предизвикана от гравитацията на планетите в началото на пътуването си. Според наличните данни, Вояджър в момента е на приблизително 25 милиарда километра от Слънцето. През 2012 г. той стана първият създаден от човека космически кораб, напуснал Слънчевата система и навлязъл в междузвездното пространство.

След 300 години "Вояджър" ще стигне до началото на края – и ще му отнеме 30 000 г., за да го премине

За да се постави това в перспектива, една светлинна година е около 9,5 трилиона километра. При сегашната скорост на Вояджър, ще са му необходими приблизително 17 000 години, за да измине това разстояние.

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Въпреки това, още през ноември тази година се очаква малък, но символичен етап: за първи път в историята сондата ще бъде на един светлинен ден от Земята. Това означава, че сигналът ѝ ще ни достигне точно за един ден. Това отне почти 49 години.

Времето на Вояджър изтича. Космическият кораб се захранва от топлина от разпадането на все по-изчерпания му плутоний. Инженерите на НАСА вече са изключили някои от инструментите му, за да удължат живота му. В момента работят само два научни инструмента - магнитометърът и анализаторът на плазмени вълни. След няколко години няма да има достатъчно мощност дори за тях.

След като сондата замлъкне, тя няма да спре – просто ще лети безшумно, в тъмнината, в продължение на десетки хиляди години.

В момента космическите кораби "Вояджър 1" и "Вояджър 2" са най-отдалечените от Земята обекти, създадени от човека. Всяко от тези устройства носи със себе си в Космоса частица от човешката цивилизация – златна плоча с информация за хората и Земята. Джеймс Едуард Хъчингсън от Международния университет във Флорида, САЩ, в статия за The Conversation обяснява как тези космически кораби могат да увековечат нашата цивилизация.

„Златните информационни плочи, които летят в пространството на борда на „Вояджър“-ите, съдържат основни данни за човечеството, звуци, изображения, музика и дори поздрав за представители на извънземния разум от президента на САЩ Джими Картър през 1977 г., когато тези устройства бяха изпратени в Космоса“, казва Хъчингсън.

Тези златни плочи са създадени по такъв начин, че да оцелеят в Космоса в оригиналната си форма в продължение на 1 милиард години. Но нов анализ показа, че дори при всички опасности на космическото пътешествие тези записи могат да съществуват заедно с апаратите в продължение на 1 трилион години.

"Това невероятно дълголетие на космическите кораби „Вояджър“ представлява уникална възможност за изследване на идеите за безсмъртие. За някои хора безсмъртието е вечното съществуване на душата след смъртта. То също може да означава също съхранение на паметта на човек и неговото наследство", казват учените.

За първи път от 5 месеца: „Вояджър 1“ изпрати четливи данни на Земята

 

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Вояджър
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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