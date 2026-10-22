Русия и Китай стартират съвместна мисия до Марс. Ръководителят на Роскосмос Дмитрий Баканов обяви това на среща на правителствените ръководители на двете страни, съобщава агенция ТАСС.

Съвместната мисия на Русия и Китай

Русия и Китай обединяват сили за изследване на Марс като част от мисията Tianwen-3. Новото оборудване ще продължи работата, започната от Trace Gas Orbiter. Изстрелването е планирано за 2028 г.

Проектът се отнася до разработването на технологии и оборудване за космически приложения. По-конкретно, новият инфрачервен спектрометър ACAE (Atmospheric Climate and Escape) ще бъде интегриран в научния комплекс на безпилотната междупланетна сонда Tianwen-3 за изследване на Марс. Съответното споразумение беше подписано на 21 октомври между Роскосмос и Китайската национална космическа администрация.

Институтът за космически изследвания към Руската академия на науките уточни, че инфрачервеният спектрометър работи успешно на орбиталната станция Trace Gas Orbiter (мисия ExoMars 2016) и новото оборудване ще продължи тази работа. „Графикът е много натоварен поради предстоящото изстрелване“, отбелязват от института.

Основната цел на мисията Tianwen-3 е да върне проби от марсианска почва на Земята. Според последната информация, изстрелването на космическия кораб е планирано за ноември 2028 г., а Китай очаква да получи пробите от Марс още през 2031 г.

През 2023 г. Руската академия на науките и Китайската национална космическа агенция подписаха меморандум за сътрудничество в изучаването на извънземна материя. Той предвижда обмен на проби от лунния почвен слой, върнати от сондите „Чанъ-5“, „Луна-16“ и „Чанъ-6“.

Прочетете съшо: Учени създадоха микроб за колонизирането на Марс: Какво може да прави?

Междувременно на 20 октомври японската космическа агенция JAXA успешно стартира космическата мисия MMX за изследване на Луната на Марс.

ракетата-носител H3 успешно излетя от космическия център Танегашима. Тя изведе в орбита 5-тонния космически кораб Martian Moons Exploration (MMX), разработен от Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA). Основната цел на този амбициозен проект е да достигне Фобос, марсианската Луна на Марс, да кацне на повърхността му и да събере проби от местния реголит за доставка до Земята.

Общата стойност на международната програма се оценява на 578 милиона долара. Освен Япония, в нея участват САЩ, Франция, Германия и Европейската космическа агенция.

По-конкретно, френски и немски инженери създадоха четириколесния роувър Idefix за мисията, кръстен на известния герой от комиксите Астерикс и Обеликс. Този компактен роувър, с размерите на стандартна микровълнова печка, е предназначен да бъде първият, който ще кацне на Фобос и ще работи там 100 дни, движейки се със скорост от приблизително 1 милиметър в секунда (или 3,6 метра в час).