Как бебе хипопотам се удави в Загреб: НПО иска проверка

За смъртта на бебе пигмейски хипопотам, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на съобщение на неправителствената организация „Приятели на животните“. Организацията е подала сигнал до Държавния инспекторат в Хърватия и е поискала спешна проверка, за да се установят точните обстоятелства около инцидента, причината за смъртта и евентуалната небрежност на служителите. Всичко започва със сигнал от гражданин, според който бебето се е удавило, защото не е могло безопасно да излезе от басейна поради работа по заграждението.

Пигмейските хипопотами са застрашен вид

От зоопарка потвърдиха, че малкото, родено в началото на лятото, е намерено мъртво. Те отбелязаха, че пигмейските хипопотами са застрашен вид, включен в европейската програма за развъждане.

„Не искаме да спекулираме за причината за смъртта на малкото, докато компетентната проверка не установи фактите. Това тъжно събитие обаче за пореден път повдига един по-широк въпрос: защо дивите животни систематично се развъждат и довеждат в зоологически градини, ако ще прекарат живота си в плен? След смъртта на лъвицата Тайри, която е можело да бъде избегната, предупредихме, че подобни събития не трябва да се разглеждат като изолирани трагедии, а като повод за преосмисляне на системата, която премества и развъжда животни, за да поддържа популациите в зоологическите градини“, посочват от Animal Friends. ОЩЕ: Хипопотам джудже е най-новият обитател на Софийската зоологическа градина (СНИМКИ)