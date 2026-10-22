Кабинетът "Радев":

Осъденият за убийството на Милен Цветков излиза от затвора близо 3 години по-рано

22 октомври 2026, 12:10 часа 751 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Осъденият за убийството на Милен Цветков излиза от затвора близо 3 години по-рано

Кристиан Николов, който излежава присъда за убийството на журналиста Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора, реши Софийският градски съд. Той бе осъден на 9 години затвор през 2023 г. Към момента той е изтърпял над половината от присъдата - 5 години, 7 месеца и 1 ден със зачетените му от работа 1 година, 4 месеца и 26 дни. 

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"Бих искал отново да изразя съболезнования към семейството на Милен Цветков. Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне. От ден едно в затвора съм започнал да работя - и за администрацията и в помощ на лишените от свобода. Превеждам от два езика, представлявам затворници пред администрацията. Ходя на курсове, предложени ми от затвора - за зависимост от наркотици, професионално обучение по строителство и архитектура. Моля да ми дадете шанс да бъда полезен за обществото отвън и да се ресоциализирам", заяви той в съдебната зала, цитиран от Нова телевизия. 

Припомняме, че през 2023 г. съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов карал със значително превишена скорост.

Той причини смъртта на Милен Цветков навръх Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София.

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Милен Цветков Затвор предсрочно освобождаване Кристиан Николов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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