Силна магнитна буря на Земята сред серия изригвания на Слънцето

ОЩЕ: "Тъмна плазма" от Слънцето носи магнитна буря на 17 и 18 август

По време на такива бури полярните сияния могат да се спуснат в САЩ чак до 50 градуса ширина и да бъдат наблюдавани с невъоръжено око, а камери с чувствителни настройки могат да записват полярни сияния дори по на юг. Тази новина е добра за ловците на северното сияние, тя обаче няма да зарадва метеочувствителните хора и хората със сърдечни и хронични заболявания, които в такова „космическо време“ трябва да вземат допълнителни предпазни мерки.

В продължение на няколко дни на Слънцето се случиха поредица от изригвания с различна мощност. В резултат на това огромен поток слънчева плазма се втурна към Земята. Още днес е регистрирана магнитна буря от ниво G1, а прогнозата за 18 август е за силна геомагнитна буря, което създава предпоставки за проблеми в енергийните, радиокомуникационните и GPS системите.

ОЩЕ: Лудото космическо време сваля спътници от орбита. МКС също е изложена на риск

The first in a succession of SIX #solarstorms is hitting Earth now! NASA/CCMC's Mary Aronne got this run spot on (see graphic). NOAA/SWPC has the other five hitting in machine-gun fashion starting on the 18th. Magnetic field is northward thus far but expect #aurora to build soon! pic.twitter.com/Q7i1nyuLY5