Телескопът „Джеймс Уеб“ откри екзопланети, задушаващи се от дизелов смог

Група изследователи са изследвали клас екзопланети, наречени под-Нептуни. Те са открили, че повечето от тях са задушени от дизелов смог. Наблюдения, направени с помощта на космическия телескоп „Джеймс Уеб“, позволиха на учените да определят състава на атмосферата на планетите от субнептуновия тип. Тяхната равновесна температура варира от 500 до 800 Келвина (227-527 градуса по Целзий). В планетологията равновесната температура е теоретичната температура, която една планета достига единствено благодарение на своята звезда, пише Universe Today .

Екзопланетите и дизеловият смог

Моделирането показва, че в атмосферите на тези планети се образуват полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Известно е, че ПАВ са опасни органични съединения, открити в дизеловия смог на Земята.

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Опасни полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) бяха открити както отвън, така и отвътре на саждите, които действат като гъба за ПАВ. Наред с равновесната температура, екипът взе предвид съотношението въглерод-кислород и металността на атмосферите.

В крайна сметка изследователите открили, че горните атмосфери на субнептуновите региони функционират като мощни двигатели с вътрешно горене, наричайки ги „фабрики за сажди“. Атмосферите на далечни планети транспортират полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в горните слоеве на атмосферата, където те били открити от космическия телескоп Джеймс Уеб.

Екипът също така отбелязва, че изобилието на PAHs достига пик при 600 Келвина, но намалява както при по-високи, така и при по-ниски равновесни температури. Изобилието на PAHs също варира в зависимост от съотношението кислород-въглерод и металността.

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Една такава екзопланета, наречена GJ 1214 b, се намира на 48 светлинни години от Земята. Нейната маса и радиус са съответно приблизително 6,26 и 2,74 земни маси. Тази планета обикаля около червено джудже, което е по-малко и по-хладно от Слънцето. Един ден на GJ 1214 b трае 1,58 земни дни.

Предвид изключително близкото си разстояние до звездата, GJ 1214 b е приливно заключена, което означава, че едната ѝ страна винаги е обърната към звездата. В резултат на това телескопът JWST регистрира значителни температурни разлики между дневната и нощната страна на екзопланетата, което показва, че GJ 1214 b не е в състояние ефективно да пренася топлина в атмосферата си. Накрая, равновесната ѝ температура е приблизително 550 K, което е в рамките на изследваните параметри, заедно с високото съдържание на метали в атмосферата ѝ.

Междувременно стана ясно, че учените са открили 10 000 неизвестни досега екзопланети. Брорят им е три пъти повече от световете в други звездни системи, съобщава Live Science. Този рекорден резултат е постигнат благодарение на използването на нов алгоритъм, който анализира светлината на повече от 80 милиона звезди, разкривайки фини детайли, които досега са оставали незабелязани от изследователите.

Астрономите са открили 11 000 екзопланети, 10 052 от които никога не са били наблюдавани преди. Останалите са идентифицирани от други учени, но все още не са потвърдени. Приблизително 87% от кандидатите са преминали два или повече пъти, което е позволило на изследователите да изчислят периодите на въртене на планетите, които варират от 0,5 до 27 дни.

За да потвърдят, че моделът работи правилно, учените решили сами да проверят съществуването на една от планетите. Те са я наблюдавали, използвайки един от телескопите Магелан, разположени в пустинята Атакама. Планетата била идентифицирана като горещ Юпитер и обозначена като TIC 183374187 b. Тя обикаля около звездата на разстояние приблизително 3950 светлинни години от Земята – точно където алгоритъмът е предвидил.

Също така астролозите откриха планета с грешен размер. Освен това, тя има напълно невъзможна атмосфера. Спектралният анализ на Уеб разкри, че атмосферата на TOI-5205 b е неочаквано чиста. Тя съдържа много по-малко тежки елементи. Учените са открили метан и сероводород, но общата картина сочи към богат на въглерод и беден на кислород свят.

За да разберат къде са отишли ​​всички тежки химикали, изследователи от университета в Цюрих разработиха компютърен модел на планетата. Резултатите показват, че планетата е много богата на метали (почти 100 пъти повече от атмосферата), но всички те са потънали в атмосферата.

Астрономите също така идентифицираха 45 планети, които може би са най-добрите места за търсене на извънземен живот. Те са част от списък с общо 6000 екзопланети извън нашата слънчева система. Но много от тях са необитаеми - на тях няма подходящи условия за живот, тъй като са твърде горещи, студени или по друг начин опасни за съществуването на живот на тях. Този списък може да послужи като базова точка за търсене на сигнали, които биха могли да показват съществуването на извънземен живот.

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