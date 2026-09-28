ГЕРБ ще има сериозни проблеми за местните избори: Цветанов обяви голяма широка коалиция за местния вот

Голяма политическа грешка е ГЕРБ да не издигнат кандидат за президент. Партията няма да може да се консолидира за местния вот и неявяването на изборите за президент е проява на слабост. Това заяви лидерът на "Републиканци за България" и бившият втори в ГЕРБ Цветан Цветанов пред bTV. Още: Цветанов за решението на Борисов: Това не е стратегия, а отстъпление

Борисов не може да мотивира партията си

Снимка: ГЕРБ

Още: "Всичко минава през призмата за оцеляването на Борисов": Цветан Цветанов за случващото се в ГЕРБ

Според него Борисов не може да мотивира партията си и да насочи гласовете на ГЕРБ към някого от кандидатите за президент. В момента има една възможност на избирателите, които не се чувстват удовлетворени и графата "не подкрепям никого", да бъде увеличена, коментира Цветанов.

Цветан Цветанов изтъкна, че с това си поведение ГЕРБ ще има срив в гласовете. "ГЕРБ вече губи голяма част от общинската инфраструктура на партията. Когато чашата е счупена, много трудно може да бъде залепена. В момента колегите от ГЕРБ полагат усилия да съберат младежите си, но това е пренебрежение към тези, които дадоха на Бойко Борисов да бъде три пъти министър-председател на България, а впоследствие да залага на грешни попадения", предупреди той.

Цветанов очаква ГЕРБ да имат сериозни проблеми на местните избори догодина. Той се закани, че ще направи широка силна коалиция "Републиканци за България" за местните избори догодина. Той намекна, че хора от ГЕРБ ще припознаят "Републиканци на България" на Цветан Цветанов и ще искат да излязат именно с него на местните избори.

Цветанов подчерта, че ако е бил в ГЕРБ сега, партията нямало да бъде в сегашното състояние, а щяла да бъде първа политическа сила.

Той смята, че предизборната кампания на президентските избори трябва да бъде малко по-прагматична. "Илияна Йотова много повече би защитила националния интерес на България, спрямо "Възраждане" в лицето на Костадин Костадинов и Петър Волгин", посочи Цветанов.

Още: Да бъде номиниран Борисов за кандидат за президент – да се види реалното състояние на ГЕРБ