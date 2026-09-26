Космически кораб, който трябваше да спаси телескоп на НАСА, падна на Земята

След неуспешен опит за спасяване на остарелия космически телескоп Swift на НАСА, космическият кораб Link се разби на Земята.

Космическият кораб Link

В петък, 25 септември, почти 3 месеца след изстрелването си в космоса, космическият кораб Link, създаден от Katalyst Space Technologies, падна на Земята след неуспешен опит да издигне орбитата на старата обсерватория на НАСА, пише Phys.

Katalyst Space Technologies заяви, че космическият кораб Link е навлязъл в земната атмосфера и е изгорял, с което е сложил край на неуспешната спасителна мисия на стойност 30 милиона долара за космическия телескоп Swift на НАСА. Очаква се същото да се случи и с обсерваторията Swift в началото на ноември, която бавно пада към нашата планета от месеци.

Космическият апарат Link, изстрелян на 3 юли, е трябвало да издигне 22-годишния телескоп Swift в по-висока орбита, за да може той да продължи да изучава най-мощните експлозии във Вселената. Обсерваторията започна да намалява поради повишената слънчева активност и се предполагаше, че Link, оборудван със специални манипулатори, ще може да спаси телескопа и по този начин да удължи експлоатационния му живот. Учени от НАСА дори преустановиха научните дейности на обсерваторията, за да не падне преди пристигането на спасителната мисия.

Въпреки това, малко след изстрелването, Линк претърпя електронен проблем, губейки ориентацията си и след това прекъсна връзка със Земята. Въпреки че екипът на мисията успя да възстанови нормалната работа на спасителния апарат, горивото му свърши, за да завърши мисията си. Спасителната мисия беше официално отменена през август.

В продължение на три седмици през септември инженери от Katalyst Space Technologies тестваха движенията на манипулаторите на Link в Космоса и дори успяха да доведат космическия кораб на разстояние от 12-15 километра до телескопа Swift.

Що се отнася до обсерваторията Swift на стойност 364 милиона долара, тя е включена отново и в продължение на месец ще продължи да изучава гама-лъчеви изблици (най-мощните експлозии във Вселената), свръхнови (отломки от масивни звезди) и други астрономически явления.

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Наскоро учени съобщиха за успешния резултат от експеримент за планетарна защита: астероид, в който умишлено се е сблъскал космически кораб, е променил орбитата си около Слънцето, съобщава The Independent. Изследователите смятат, че това постижение би могло да помогне на човечеството да отклонява потенциално опасни астероиди в бъдеще.

Въпросният експеримент включваше мисията на НАСА „Тест за пренасочване на два астероида“ (DART). Като част от този експеримент, космически кораб умишлено се разби в астероид. Важното е, че самият обект никога не е представлявал заплаха за Земята. Авторите на изследването, публикувано в Science Advances, подчертават, че резултатите представляват важна стъпка в разработването на технологии за защита на планетата от астероидни заплахи.

Според водещия автор на изследването, Рахил Макадия от Университета на Илинойс Урбана-Шампейн, малка промяна, направена много години преди потенциален удар, може да се натрупа с течение на времето. В крайна сметка това може да промени траекторията на астероида достатъчно, за да го накара да подмине Земята.