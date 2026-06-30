Спорт:

Не стигат жегите: Мощна магнитна буря удря страната

30 юни 2026, 9:25 часа 653 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Не стигат жегите: Мощна магнитна буря удря страната

Не стига горещата вълна, която обхвана цяла Европа и е в своя пик в България, но и днес, 30 юни 2026 г.,мощна магнитна буря удря земята. Това показва прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на Съединените американски щати, но и тази на другия сайт за прогнози на слънчеви изригвания Meteoagent.

Индексът ще е висок

Висок се очаква да бъде Кр - индексът, който измерва стойностите на геомагнитната активност.

Според двете прогнози той ще е от пета степен, което и високо ниво на геомагнитна активност, което означава, че магнитната буря ще бъде силна.

Трябва да се има предвид, че онлайн прогнозата за слънчеви изригвания и бури се изчислява с помощта на сателитни системи и научни международни метеорологични лаборатории по целия свят и че се актуализира постоянно, заради слънчевата активност.

 Как това касае хората?

Това е лоша новина за метеочувствителните хора, които ще трябва да съчетаят магнитните бури с горещата вълна.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Науката обяснява магнитните бури като мощни изблици на енергия, които произхождат от Слънцето. Тази енергия се състои от заредени частици, като протони и електрони, които пътуват в космоса с изключително високи скорости.

Когато тези частици достигнат Земята, те взаимодействат с нашето магнитно поле и атмосфера, което води до различни ефекти. Тези ефекти могат да се видят под формата на полярни сияния, радиозатъмнения, смущения в сателитите и повреди в електропреносната мрежа, обяснява Meteoagent. ОЩЕ: Магнитни бури през седмицата 29 юни-5 юли 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Магнитни бури Магнитна буря
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес