Не стигат жегите: Мощна магнитна буря удря страната

Не стига горещата вълна, която обхвана цяла Европа и е в своя пик в България, но и днес, 30 юни 2026 г.,мощна магнитна буря удря земята. Това показва прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на Съединените американски щати, но и тази на другия сайт за прогнози на слънчеви изригвания Meteoagent.

Индексът ще е висок

Висок се очаква да бъде Кр - индексът, който измерва стойностите на геомагнитната активност.

Според двете прогнози той ще е от пета степен, което и високо ниво на геомагнитна активност, което означава, че магнитната буря ще бъде силна.

Трябва да се има предвид, че онлайн прогнозата за слънчеви изригвания и бури се изчислява с помощта на сателитни системи и научни международни метеорологични лаборатории по целия свят и че се актуализира постоянно, заради слънчевата активност.

Как това касае хората?

Това е лоша новина за метеочувствителните хора, които ще трябва да съчетаят магнитните бури с горещата вълна.

Науката обяснява магнитните бури като мощни изблици на енергия, които произхождат от Слънцето. Тази енергия се състои от заредени частици, като протони и електрони, които пътуват в космоса с изключително високи скорости.

Когато тези частици достигнат Земята, те взаимодействат с нашето магнитно поле и атмосфера, което води до различни ефекти. Тези ефекти могат да се видят под формата на полярни сияния, радиозатъмнения, смущения в сателитите и повреди в електропреносната мрежа, обяснява Meteoagent. ОЩЕ: Магнитни бури през седмицата 29 юни-5 юли 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)