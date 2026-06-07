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Водолаз с бронхит счупи рекорд на Гинес (ВИДЕО)

07 юни 2026, 17:55 часа 497 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Водолаз с бронхит счупи рекорд на Гинес (ВИДЕО)

Водолаз, чиито дробове са толкова силни, колкото и решителността му, счупи собствения си рекорд, като се разхожда под вода. Станислав Одбежалек от Полша удължи най-дългото си подводно спускане с едно вдишване до 120,10 м (394 фута), след като преди това спечели титлата с ходене с продължителност 110,70 м (363,18 фута), пише guinnessworldrecords. Станислав трябвало да потъне на дъното на плувен басейн и да извърви колкото се може повече разстояние, задържайки дъха си. В момента, в който се издигне над повърхността, за да си поеме въздух.

Бил болен от бронхит

Още по-впечатляващо е, че по това време Станислав е страдал от бронхит. Докато се подготвяше за последния си опит през март, той каза: „Не се чувствам 100% добре. Но с толкова много подготовка не мога да пропусна възможността. Мисля, че тялото е достатъчно силно, за да преодолее тази бронхиална инфекция и просто ще го направим. Трябва да го направя.“ Станислав каза, че тренира от около година и половина, работейки усилено, за да разтегне дробовете си, за да може да извърви още по-далеч на един дъх.

Тренировката е била по-трудна

В деня на тренировката той каза: „Тренировката беше по-трудна, отколкото беше необходимо, и това беше много добре, защото се оказа, че седмица преди да покажа титлата в Световния рекорд на Гинес, получих бронхит. Така че трябва да го направя сега, в паузата, когато не кашлям. Ще бъде трудно, но ще се опитам".

„Щастлив съм, защото случилото се днес е просто невероятно. Много преди гмуркането се концентрирах и се борех кашлицата да спре да ме тормози за момент, да спра дразнещото усещане в гърлото. Когато последва кратка пауза и тя се успокои, казах: „Това е моментът“. ОЩЕ: Прегладнели зрители провалиха рекорд на Гинес за секунди (ВИДЕО)

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Рекорд Гинес водолаз гмуркане
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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