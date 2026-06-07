Крум Зарков: БСП е на диета

В партията има съзнанието, че партията ни е необходима. Когато един организъм натрупа излишъци, които му пречат да функционира добре, той бива поставен на диета. Това каза председателят на БСП Крум Зарков в предаването "На Фокус" по Нова телевизия. На въпрос дали диетата в БСП е без Борисов и Пеевски, той отговори, че това се включва в диетата. "При всички случаи в една диета трябва воля, за да бъде устояна. След което прави организмът да стане по-силен - фитнат. Ние сега минаваме през този процес, минаваме уверено", добави Зарков.

Той вярва, че има хора в БСП, които са готови да изтърпят диетата.

Националният съвет на БСП без кворум

Зарков коментира и липсата на кворум в Националния съвет на БСП, който трябваше да проведе заседания във вчерашния ден.

Той смята, че темата с кворума засега не пречи на взимането на решения.

"Мисля, че още следващия път ще се съберем достатъчно хора, въпросът е не само колко, какви и с каква мисъл", смята Зарков. ОЩЕ: Татяна Дончева каза колко от избирателите на БСП са гласували за Радев

Незаконния град в Баба Алино

"Покрай този случай българското гражданство се запозна с процедурата за удостоверение за търпимост", каза Зарков. Според него това е очевидно игра. По думите му като общество сме рекордьори по "удостоверения за търпимост".

Той е на мнение, че трябва да спрем да търпим. ОЩЕ: Махат ограда в комплекс на Баба Алино: Всеки се хвали, че заслугата е негова