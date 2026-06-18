Учени: Половината от тази планета е покрита с горещ океан

Астрономи представиха резултатите от ново изследване на вулканичната планета 55 Cancri e, която винаги е обърната към звездата си само с едната си страна.

Планета 55 Cancri - какво е известно за нея

Учени са използвали космическия телескоп Webb, за да проведат ново изследване на планетата 55 Cancri e (или 55 Cancri e), известна още като Jansen, която е открита за първи път през 2004 г. на 41 светлинни години разстояние. Резултатите от изследването, публикувани на сървъра за препринти arXiv, биха могли да помогнат на учените да разберат по-добре формирането и еволюцията на лавови планети извън Слънчевата система, пише Phys.

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Планетата 55 Cancri e обикаля около подобната на слънцето звезда 55 Cancri A, която се намира в двойната звездна система 55 Cancri, на 41 светлинни години от нас. Тя е планета тип „суперземя“, която подобно на Земята е скалиста, но по-голяма по размер и маса.

Настоящите оценки показват, че 55 Cancri e е приблизително два пъти по-голяма от Земята, а масата ѝ е приблизително осем пъти по-голяма от тази на нашата планета. Този свят обикаля около звездата си за почти 18 земни часа, което означава, че годината ѝ е по-кратка от един ден на Земята. Планетата е много близо до звездата си и винаги е обърната само с едната си страна. Поради това дневната страна на 55 Cancri e е покрита с океан от гореща лава, като температурите в това полукълбо достигат 2000 градуса по Целзий. Смята се, че по-хладната, нощна страна на планетата е открита от лава.

Астрономите са на мнение, че всички известни такива планети имат океани от лава, тъй като са изложени на екстремните температури на своите звезди.

Учените сравниха наблюденията на 55 Cancri e с дългогодишни модели за формиране и еволюция на планетите. Тези модели показват, че планетите от лава имат високи нива на въглероден оксид (CO) и въглероден диоксид (CO2). В крайна сметка изследователите стигат до заключението, че атмосферата на тази супер-Земя се състои от голямо количество CO и малко количество CO2, а също така съдържа голямо количество водород.

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Учените са стигнали до заключението, че планетата претърпява дегазация - процес, при който газове излизат от вътрешността, което води до образуването на облаци. Тези облаци могат временно да охладят повърхността на планетата.

Според астрономите, тъй като атмосферите на скалистите планети се определят от състава на вътрешната им структура и последващото отделяне на газове, съставът на атмосферата им е пряко свързан с вътрешното им редокс състояние. Това е химичният баланс между кислород и водород/желязо във вътрешността им. В случая на 55 Cancri e, водородът значително превъзхожда кислорода, което води до богата на водород атмосфера.

Заслужава да се отбележи, че на всички известни лавови планети горещата лава покрива цялата им повърхност, създавайки магмен океан. Както обаче отбелязват учените, на 55 Cancri e такъв океан съществува само от едната страна на планетата.

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