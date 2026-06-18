Трио на Байерн Мюнхен превзе и сцената на Мондиал 2026 след отличен сезон, в който записа 170 голови участия

Атомното трио в атаката на Байерн Мюнхен превзе сцената на Мондиал 2026. Става въпрос за Луис Диас, Майкъл Олисе и Хари Кейн, които изпратиха впечатляващ сезон на клубно ниво, а сега блестят на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Тримата регистрираха общо 170 гола и асистенции за баварците във всички турнири през сезон 2025/26, а сега пренесоха страхотната си форма и отвъд Океана, за да помогнат на своите страни да стартират участието си по най-добрия начин.

Олисе, Кейн и Лиас заблестяха на Мондиал 2026

Френският играч Олисе беше първият, който влезе в действие, когато отборът на Дидие Дешан се наложи с 3:1 над Сенегал. 24-годишният играч записа една асистенция, но беше много деен и създаде най-много положения, което му донесе наградата за "Най-добър играч на мача". След това Хари Кейн отбеляза два гола при успеха на Англия срещу Хърватия с 4:2. Така той вече има 10 попадения в 12 мача на световни първенства. По този начин капитанът на "трите лъва" се изравни на върха на класацията с Гари Линекер за най-много голове, отбелязани на такъв форум от англичанин. Логично, Кейн също бе удостоен с приза "Играч на мача".

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Към Олисе и Кейн в списъка с носителите на наградата "Най-добър играч на мача" се присъедини и колумбиецът Диас. След 26 гола и 23 асистенции в 51 мача във всички турнири за рекордния шампион на Германия в дебютния си сезон, 29-годишният играч блесна и при дебюта си на световното първенство. Диас първо асистира за откриващото попадение на Колумбия, а след това и се разписа по пътя към победата с 3:1 над Узбекистан. Сега за Франция предстои среща с Ирак в следващия кръг, докато Англия ще играе срещу Гана, а Колумбия ще мери сили с ДР Конго.

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Olise - Man of the match

Kane - Man of the match

Diaz - Man of the match



Our trio ❤️ pic.twitter.com/gXLh8ZYK2t — Priyanshu Das (@priyanshu552002) June 18, 2026