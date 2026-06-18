Кабинетът "Радев":

Огромни пеперуди превзеха страната: Опасни ли са и кога ще изчезнат?

18 юни 2026, 13:48 часа 574 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Огромни пеперуди превзеха страната: Опасни ли са и кога ще изчезнат?

В редица градове на страната, сред които София, Стара Загора, Пловдив, Сливен и Велико Търново, хората се оплакаха от нашествие на огромни пеперуди. Насекомите са забелязани както през деня, така и през нощта, а в някои райони влизат в домове и обществените сгради. Експерти успокоиха, че пеперудите не са опасни за хората.

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Според ентомолога Донка Рашева, която е главен асистент в Тракийския университет в Стара Загора, свръхпопулацията тази година е следствие от съчетанието на благоприятни климатични условия. Температурата и влажността са създали оптимална среда за развитието на вида, което се случва сравнително рядко.

Тя обясни, че при насекомите подобни процеси често имат цикличен характер и могат да се наблюдават през период от 10 до 15 години.

Експертът обясни, че пеперудите не жилят, не хапят и не отделят токсини и не са опасни. Единственият проблем е дискомфортът, който насекомите създават, особено за хората с фобии към насекоми.

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В момента те са привлечени от цъфтящите липи, които им осигуряват обилен източник на нектар.

Експертите призовават гражданите към спокойствие и търпение. Очакванията са, че с приключването на цъфтежа през следващите седмици броят на нощните пеперуди постепенно ще намалее и явлението ще отшуми.

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Пеперуди Липи
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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