Защо извънземните не летят до Земята: Учените разкриха три основни причини

Публикуването от страна на правителството на САЩ на стотици досега класифицирани доклади за неидентифицирани аномални явления поднови интереса към темата за евентуални посещения на Земята от извънземни. Новият филм на Стивън Спилбърг „Ден на разкритията“ за извънземния живот допълнително привлече вниманието към тази тема. Това се съобщава в статия на Science Alert.

Проучвания в Австралия, Съединените щати и други страни показват, че около една трета от хората вярват в присъствието на извънземни на Земята. Същевременно науката предлага няколко причини, поради които, дори ако съществува извънземен живот, е малко вероятно неговите представители да посетят нашата планета.

Защо извънземните не летят до Земята?

Първата и най-очевидна причина са огромните разстояния във Вселената. Най-близката звезда до Слънцето, Проксима Кентавър, се намира на приблизително 40 трилиона километра от Земята. Това е около 4,3 светлинни години.

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Светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година със скорост приблизително 300 000 км/с. Съвременните космически кораби се движат много по-бавно.

Дори Parker Solar Probe, един от най-бързите космически апарати, достига скорост от около 191 км/с. Това е само около 0,064% от скоростта на светлината. При тази скорост пътуването до Проксима Кентавър би отнело около 6650 години. Тоест, междузвездното пътуване в рамките на един човешки живот би изисквало технологии, способни да се движат с почти светлинна скорост. Но дори това създава нови проблеми.

Според теорията на относителността на Алберт Айнщайн, времето тече по-бавно за обект, движещ се много бързо. Това явление се нарича забавяне на времето. За астронавтите на Международната космическа станция ефектът е едва забележим, но за междузвездните пътувания той би бил далеч по-значителен. Цивилизация, която изпраща екипаж до Земята и обратно, би могла да накара пътниците да се върнат на планетата след десетки или стотици години в своето собствено време.

Втората причина са разходите за енергия, която да осъществи полета. Колкото по-бързо се движи един космически кораб, толкова повече енергия е необходима за ускорението му. С приближаването му до скоростта на светлината, енергийните нужди се увеличават до практически недостижимо ниво. Освен това, космосът не е напълно празен. Той съдържа частици, които при много високи скорости могат да бъдат опасни за космически кораб, неговото оборудване и екипаж.

Разредените водородни атоми, със скорости близки до скоростта на светлината, могат да се трансформират в мощно лъчение. Това създава риск от радиационно отравяне, прегряване и разрушаване на корпуса на кораба.

Физиците теоретично изследват модели на движение, по-бързо от светлината, по-специално концепцията за „балон“ или кривината на пространството. Такива идеи обаче остават чисто хипотетични и изискват енергийни вложения, които човечеството в момента не може да осигури.

Така възниква логичен въпрос: защо една напреднала цивилизация би изразходвала толкова много ресурси, за да достигне Земята? Ако е достатъчно технологично напреднала, за да пътува на междузвездни разстояния, вероятно би могла да получи или създаде повечето от необходимите ресурси в собствената си слънчева система.

Третата причина е свързана с уникалността на Земята. Животът на нашата планета еволюира успоредно с нейната атмосфера и химическа среда. Например, кислородът се е превърнал във важна част от атмосферата благодарение на активността на цианобактериите преди приблизително 2,4 милиарда години. Кислородът е жизненоважен за хората, но е и силно реактивен елемент. За същества, еволюирали в различна атмосфера, земният въздух може да бъде токсичен или корозивен.

Теоретично, извънземните биха могли да използват защитни костюми, точно както хората правят в опасна среда. Популярните доклади за предполагаеми срещи с извънземни обаче обикновено пропускат подобни подробности.

Това не е доказателство за липсата на извънземен живот, но прави идеята за редовни посещения на Земята от извънземни по-малко убедителна от научна гледна точка.

Това означава ли, че извънземни не съществуват?

Учените не изключват съществуването на живот извън Земята. Напротив, съвременните данни за Вселената показват, че потенциално обитаеми планети може да съществуват в изобилие. Астрономите вече са открили приблизително 6200 екзопланети в повече от 4700 звездни системи. Нито една от тях обаче все още не е точно копие на Земята или Слънчевата система.

Нашата галактика съдържа над 100 милиарда звезди и много от тях може да съдържат планети. Някои теоретично биха могли да имат условия, подходящи за живот. По-близо до нас, Марс, спътникът на Юпитер Европа и спътниците на Сатурн Енцелад и Титан се считат за възможни места за търсене на микробен живот.

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Защо все още не сме намерили никого? От 1960 г. човечеството търси признаци на интелигентен живот, използвайки радиоастрономия. Въпреки десетилетията на търсене, все още не са открити убедителни сигнали от извънземни цивилизации.

Една от причините е времевата скала. Човечеството има техническата възможност да търси подобни сигнали едва от около последния век, докато Вселената е на приблизително 13,8 милиарда години. Това означава, че дори и да съществува интелигентен живот, откриването му в нашия конкретен период от време е изключително трудно.

В същото време учените отбелязват, че трудността на търсенето не означава, че не си струва да се продължи. В крайна сметка, ако изобщо не търсите, шансовете да намерите отговора са нулеви.

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