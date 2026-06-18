Непълнолетен шофьор катастрофира тежко и вкара 5 деца в болница (ВИДЕО)

Тежка катастрофа с пет пострадали деца стана в Горна Оряховица тази нощ. Зад волана е било 15-годшно момче, което е взело колата на баща си. Автомобилът се е ударил в стълб. Тежко е състоянието на две от децата и затова те бяха транспортирани в столичната болница "Пирогов", предава БНТ. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни момчета. Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство. Четири от пострадалите момчета тази нощ бяха приети във Великотърновската болница. Две от тях обаче са в тежко състояние, с опасност за живота и бяха откарани с два хеликоптера към болница "Пирогов" в София.

Още: Безумие: Непълнолетен прелетя с над 200 км/ч по Цариградско, возил и приятели

Първата въздушна линейка излетя от Велико Търново около 10:30 часа, а след това и втората, която транспортира 15-годишното момче.

Другите две пострадали деца остават в неврохирургията на Великотърновската болница.

Не се случва за първи път

Още: На една гума: Тийнейджър с мотор едва не уби бебе

Пред БНТ бабата на непълнолетния шофьор е отрекла да знае, че е взел колата и е шофирал. Съдеди обаче твърдят, че това не се случва за първи път и често непълнолетни карат колите на родителите си през нощта по малките улички.

Очевидци твърдят, че се е чул ужасен гръм, след който последвала и светкавица. Стълбът, в който се е блъснала колата, е съборен, а цялата улица в Горан Оряховица е останала без ток. Електротепници монтират на място нов стълб.

Под ръководството на Районна прокуратура-Велико Търново, Териториално отделение-Горна Оряховица, се води разследване по досъдебно производство за катастрофата.

Още: 15-годишен шофирал мощна кола: Сезират ДАЗД