Учени откриха планета, на която валят рубини и сапфири

Астрономи, използващи космическия телескоп „Джеймс Уеб“, са получили нови данни за една от най-екстремните известни екзопланети, WASP-121b. Според Space.com, този далечен газов гигант е подложен на изключително високи температури, ураганни ветрове и дъждове от метали и ценни минерали.

Планетата, на която валят рубини и сапфири

WASP-121b принадлежи към клас от така наречените „ултрагорещи Юпитери“. Планетата обикаля около звездата си на толкова близко разстояние, че една година там трае само 30,5 часа. Според авторите на изследването гравитационното привличане на звездата е толкова силно, че планетата е загубила типичната си сферична форма и е станала по-скоро като американска футболна топка.

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На дневната страна на WASP-121b температурите достигат нива, достатъчни за изпаряване на метали. Това може да доведе до валежи от желязо, рубини и сапфири на по-хладната нощна страна.

За да направят това, изследователите анализирали промените в звездната светлина, проникваща в атмосферата на екзопланетата, докато тя преминава пред звездата. Това им позволило да сравнят атмосферните условия на границата между дневната и нощната страна на планетата в периодите на зазоряване и здрач.

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Според авторите на изследването, анализът е показал, че областта на атмосферата, преходна от дневната към нощната страна, е по-гореща от противоположната страна. Това е в съответствие с хипотезата за мощни ветрове, които пренасят топлина от горещото дневно полукълбо към по-хладното нощно полукълбо.

Проучването отбелязва и разлики в поведението на водните пари и въглеродния оксид, което показва значителни температурни контрасти в атмосферата. Според учените, по-горещата вечерна страна може да е толкова нагрята, че водните молекули там се разрушават в горните слоеве на атмосферата. Междувременно, по-хладната сутрешна страна вероятно е частично затъмнена от облаци от силикатни минерали, въпреки че са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърди окончателно тази хипотеза.

Междувременно стана ясно, че астрономи са открили галактика, която губи газ поради мощни „ветрове“, генерирани от интензивно звездообразуване и експлозии на свръхнови. Това явление лишава галактиката от материал за образуването на нови звезди и може да доведе до нейната гибел за по-малко от 50 милиона години. Изследователите смятат, че именно тези процеси обясняват появата на множество „мъртви“ галактики в ранната Вселена.

„Ако това бързо изригване продължи, галактиката може да умре за по-малко от 50 милиона години, което обяснява произхода на мистериозните масивни мъртви галактики в ранната Вселена“, казва водещият автор на изследването Ребека Дейвис, астроном в Технологичния университет Суинбърн в Мелбърн.

В публикацията се обяснява, че „мъртва“ галактика е тази, която вече не създава нови звезди. Учените са открили цяло „гробище“ от такива галактики, когато Вселената е била още в начален стадий на развитие.

За много учени оставаше загадка как тези обекти биха могли вече да са „мъртви“, ако едва са имали време да се формират. Едно от обясненията беше, че тъмната енергия – мистериозното явление, което движи разширяването на Вселената, е била по-силна в ранната Вселена, отколкото е днес.

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