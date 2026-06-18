Под пагон и фуражка: Кои и колко са депутатите военни или работили в МВР (I част)

Ако съдим по професионалната биография на Румен Радев - лидера на победилата в изборите "Прогресивна България" (ПБ), военните в в новия парламент би трябвало да са много. Но от 240 народни представители, едва 23-ма са бивши военни и бивши служители в системата на МВР. Подозренията ни възникнаха до голяма степен по инерция, с очакването Румен Радев да се огради със стари бойни другари. Обаче се оказа, че в парламентарната група на ПБ те са едва 14, като към тях няма как да не включим и преминалите в изпълнителната власт Румен Радев и Димитър Стоянов. На второ място е ПГ на ГЕРБ-СДС с 6 депутати с такъв профил. В тази група има най-много бивши министри на вътрешните работи.

Три от останалите политически сили в 52 НС – ДПС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната", могат да се похвалят едва с по един депутат, свързан със силовите структури. В ПГ на "Възраждане" няма нито един.

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Изненади в биографиите

Предлагаме ви имената и биографиите на тези народни избраници, получили военно образование, служили под пагон, или работили в системата на МВР. Настоящата информация събрахме без да търсим някакви негативни политически внушения. Включхме и шестте парламентарно представени партии и коалиции. Проучването беше затруднено от факта, че някои депутати не са посочили образование и професия в информацията за тях на страницата на НС (Народното събрание) в Интернет.

Може би някои от по-кратките биографии на тези депутати изглеждат скучновати, но за други пък излизат доста любопитни неща - например какъв е бил частният им бизнес и дали са били управители на фирми на забъркани в съдебни процеси бизнесмени. Други пък са били обласни управители, назначени от служебните правителства на Румен Радев, още преди да я има т. нар. "домова книга" за избор на служебни премиери. Представянето няма да е в една част - приятно четене.

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Военните в “Прогресивна България“ започват от лидера

Румен Радев

Генерал и премиер на България. От 2017 до 2026 г. Радев е президент на Република България. На 19 януари 2026 г. в обръщение към българския народ обявява, че подава оставка като държавен глава. С решение на Конституционния съд пълномощията му се прекратяват от 23 януари 2026 г.

Дипломира се като първенец на випуска във военновъздушното училище в Долна Митрополия. През 1992 г. завършва ескадрилен офицерски курс “Максуел“, САЩ, а от 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабния профил на Военната академия “Г.С. Раковски“. Дипломира се като първенец на випуска. През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж “Максуел“ в САЩ със степен магистър по “Стратегически проучвания“. Името му е изписано в Алеята на славата на Военновъздушния колеж.

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Има над 1400 летателни часа в кариерата си като пилот-изтребител. Демо-пилот на МиГ-29. Достига до чин генерал-майор, а в периода 2014 – 2016 г. е командир на Военновъздушните сили на Република България. Владее английски, руски и немски език. През 2000 г. става доктор на военните науки в областта на усъвършенстването на тактическата подготовка на летателния състав и симулиране на въздушния бой. Още вижте ТУК.

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Димитър Стоянов

Министър на отбраната в правителството на Румен Радев. Той е полковник от резерва с над 25-годишна кариера във Военновъздушните сили, началник на щаба на ВВС. Бил е министър на отбраната (2022 – 2023 г.), главен секретар на президента и секретар по сигурност и отбрана. Ключов експерт в стратегическото планиране, инициатор на проектите за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS) и концепцията за гасене на пожари от въздуха. Завършил е ВВВУ „Георги Бенковски“, Военната академия в София и Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ. Владее английски и руски език. Още вижте ТУК.

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Румен Миланов

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Народен представител от “Прогресивна България“ от 26-и МИР- Софийска област. Той е генерал-лейтенант от резерва и един от най-авторитетните експерти по национална сигурност в България. В кариерата си е оглавявал три от ключовите служби в държавата: Националната служба за борба с организираната престъпност (НСБОП), Националната служба за охрана (НСО) и Дирекция “Жандармерия“. Бил е секретар на Съвета по сигурността към МС и ръководител на Центъра за противодействие на корупцията (БОРКОР). Румен Миланов е професор е в УАСГ, като преподава и в УНСС и УниБИТ. Автор е на многобройни научни трудове в областта на сигурността и пътната безопасност. Завършил е УАСГ и е специализирал в Скотланд Ярд. Владее руски език. Още вижте ТУК.

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Иван Лалов

Снимка БГНЕС

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Офицер и народен представител от “Прогресивна България“ от 17-и МИР - Пловдив-област. Председател на Парламентарната комисия по отбрана. Той е генерал и висш офицер с изключителна професионална кариера в Българската армия и Военновъздушните сили. В периода от 2018 до 2026 г. заема поста заместник-командващ на Съвместното командване на силите (СКС). Между 2014 и 2018 г., е командир на авиобаза “Граф Игнатиево“, където преминава през всички нива на летателната подготовка и командния състав. Военният му път започва в авиобаза “Равнец“. Завършва ВВВУ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия и Военната академия “Г. С. Раковски“ в София. Завършил Общовойсковия колеж по отбраната в Париж, Франция. Владее руски, френски и английски език. Още вижте ТУК.

Цветомир Цветанов

Народен представител в “Прогресивна България“от 5-и МИР - Видин. Той е офицер от Българската армия с утвърден лидерски опит и доказани командни умения. Професионалният му път преминава през ключови военни длъжности, включително командир на взвод, заместник-командир на рота и командир на рота. Заемал поста Началник на Военно окръжие – Видин, където е отговарял за координацията и управлението на структурите на Министерството на отбраната в региона. Завършва висшето си образование в Националния военен университет “Васил Левски“ в гр. Велико Търново. Дипломира се като инженер със специализации в областите “Танково-технически и автомобилни войски“ и „Автомобилна техника и транспортна логистика“. Притежава военно звание “Майор“. Владее английски език. Още вижте ТУК.

Данаил Петков

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Български офицер и политик от ПГ на “Прогресивна България“, избран от 7-и МИР Габрово. От 2003 до 2015 г. е общински съветник в Община Севлиево, издиган от коалициите „Демократична левица“ и „Избирам Севлиево“ и от БСП. Неговият брат става окръжен прокурор на Габрово.

Данаил Петков завършва висше образование в Националния военен университет “Васил Левски“ във Велико Търново като офицер от резерва и инженер двигатели с вътрешно горене. През 2002 г. започва да се занимава със собствен бизнес. Избран е за председател на Народно читалище “Развитие – 1870“ в град Севлиево и заместник-председател на Съюза на народните читалища в България. Още вижте ТУК.

Красимир Иванов

Български офицер и политик от ПГ на “Прогресивна България“, избран от 19-и МИР-Русе. Завършва висше образование в Националния военен университет “Васил Левски“ във Велико Търново с магистърска степен като офицер. Става офицер от българската армия, командир на специализирано високопланинско алпийско подразделение в Гоце Делчев и командващ, и преподавател в специализиран курсантски батальон във ВНВУ “Васил Левски“ във Велико Търново.

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Работи в МВР като командир на група за бързи действия, инспектор в ГДБОП и като началник на ГКПП – Русе. От 2016 до 2026 година е управител на няколко фирми за събиране на дългове, собственост на Пламен и Атанас Бобокови, показва справка, базирана на данни от сайта PAPAGAL.BG.

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През май вече като депутат е напуснал всичките фирми и в момента името му не фигурира в Търговския регистър. Още вижте ТУК.

Михаил Михайлов

Възпитаник на два военни университета и политик от ПГ на “Прогресивна България“, избран от 6-и МИР – Враца. Завършва висше образование в Националния военен университет “Васил Левски“ във Велико Търново с бакалавърска степен по национална и регионална сигурност и Военна академия “Георги Стойков Раковски“ в София с магистърска степен по защита на населението и критична инфраструктура. Постъпва на работа в Държавна агенция “Национална сигурност“ във Враца и София. От 2018 г. ръководи няколко компании в България и чужбина в сферата на транспорта, логистиката, железопътното строителство и механизация. На местните избори през 2023 г. е избран за общински съветник в община Враца, издигнат от местна коалиция. Още вижте ТУК.

Депутати от “Прогресивна България“, работили в МВР

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Георги Митов

Полицай,икономист, историк, политик. Народен представител от парламентарната група на “Прогресивна България“. Завършва висше образование вУниверситета за национално и световно стопанство (УНСС) в София с бакалавърска степен по счетоводство и контрол и Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий“ с магистърска степен по финанси. Преминава специализиран курс за подготовка “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ в Академията на МВР в София.

Георги Митов постъпва на работа в системата на МВР. През 2012 г. е назначен за началник сектор “Криминална полиция“ в Районното управление на МВР – Враца, а от 2015 до 2019 г. е началник РУ на МВР към Областната дирекция на МВР във Враца. От 2019 до 2022 г. се занимава с организация и управление на дейности в частния сектор, свързани с инфраструктурното строителството. От 2022 до 2023 г. е областен управител на Враца, назначен от първото служебно правителство на Гълъб Донев. Още вижте ТУК.

Даниела Георгиева

Психоложка и политик, депутат от ПГ на “Прогресивна България“ от 12.и МИР Монтана. Завършва висше образование с магистърска степен по психология. Двадесет години, от 2005 до 2025 г. е служителка в МВР. Още вижте ТУК.

Димитър Балев

Полицай и политик, депутат от ПГ на “Прогресивна България“ от 17-и МИР Пловдив-област. Завършва висше образование в Академията на МВР в София с магистърска степен по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Постъпва на работа в МВР, като повече от десет години е на ръководни позиции в различни структури на Областната дирекция на МВР в Пловдив, включително неин директор. Още вижте ТУК.

Емил Денков

Полицай и политик, депутат от ПГ на “Прогресивна България“ от 19-и МИР Русе. Завършва висше образование с магистърска степен по технология и управление на транспорта. Натрупва опит в системата на МВР, като работи в сектор “Пътна полиция“ и е свързан с контрол и безопасност на движението. Става управител и мениджър в компания за международен транспорт, където организира и координира транспортни процеси и работа с международни партньори. Още вижте ТУК.

Иван Вачев

Разследващ полицай, адвокат и политик. Депутат от ПГ на “Прогресивна България“ от 15-и МИР Плевен. Завършва висше образование в Югозападния университет “Неофит Рилски“ с магистърска степен по право. От 2003 до 2015 г. е разследващ полицай в ОДМВР – Плевен. Работи като адвокат. Взема участие по делото за пожара в нощния бърз влак София-Кардам през 2008 г. Още вижте ТУК.

Петър Тодоров

Снимка БГНЕС

Бивш полицай, главен комисар и дългогодишен главен секретар на МВР. Депутат от ПГ на “Прогресивна България“ от Пловдив. През 1986 г. завършва Висшето народно военно училище във Велико Търново. Служи в БНА като политически офицер ЗКПЧ (заместник-командир по политическата част), със задача да разяснява на войниците ръководната роля на БКП и да ги провежда обучения изпити по История на БКП.

През септември 1989 г. е освободен от военна служба и преминава на работа в Държавна сигурност (ДС) към МВР със звание старши лейтенат. Назначен е за щатен служител на Трето управление на ДС във Военното контраразузнаване (ВКР) на длъжност разузнавач. От октомври 1989 г. започва едногодишен оперативен курс в Академията на МВР, където се обучава и през следващите две години на чужди езици, като остава в щата на МВР (когато ВКР е извадено от системата на ДС и прехвърлено на подчинение на МНО - управление в ГЩ на БА).

Работи на щатни длъжности в МВР – Пловдив от 1992 до 2021 г., включително като заместник-дирестор и директор на ОДМВР – Пловдив. Придобива звание подполковник, което при девоенизирането на МВР става главен инспектор.

С указ № 202 на президента на Република България Румен Радев от 5 август 2021 г. е назначен за главен секретар на Министерството на вътрешните работи - главен комисар. Остава на този пост до 8 септември 2023 г, като работи при общо пет правителства (три служебни и две редовни). Още вижте ТУК.

Тодоров ще се запомни и със скандал преди 3 години и как си тръгна като главен секретар на МВР - с твърдение, че било заради експремиера Кирил Петков, в цялата история личи и името на тогавашния МВР министър Калин Стоянов, впоследствие станал депутат на Делян Пеевски. Тогава, като президент, Румен Радев отказа да подпише указ за освобождаването на Тодоров, но той сам подаде оставка - ОЩЕ:

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