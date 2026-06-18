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По схемата "Трент": Реал Мадрид доведе трето ново попълнение на Моуриньо

18 юни 2026, 13:43 часа 428 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
По схемата "Трент": Реал Мадрид доведе трето ново попълнение на Моуриньо

Испанският гранд Реал Мадрид официално обяви третото си ново попълнение във втората ера на Жозе Моуриньо. "Кралете" вече се подсилиха с Бернардо Силва от Манчестър Сити и Марк Кукурея от Челси, а сега ще добавят още една перла в отбраната си. На официалния си сайт мадридчани обявиха, че са постигнали споразумение за подписване на четиригодишен договор с Ибрахима Конате, след като френският централен защитник напусне Ливърпул.

Ибрахима Конате подписа с Реал Мадрид до 2030 година

27-годишният Конате ще напусне мърсисайдци като свободен агент в края на юни, след като двете страни не успяха да се споразумеят за нов договор. Основната причина е разминаване в мненията между защитника и клуба относно неговата стойност и заплатата му. Междувременно отдавна се говореше за евентуален трансфер на Конате в Реал Мадрид, ако той не удължи престоя си на "Анфийлд". При стеклите се обстоятелства мадридчани получават един страхотен защитник в лицето на французина и то без да плащат и стотинка. Точно същото се случи и с Трент Александър-Арнолд миналия сезон.

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Ибрахима Конате

Конате, който е част от състава на националния отбор на страната си за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, се присъедини към Ливърпул от РБ Лайпциг през 2021 г. за 35 млн. паунда с петгодишен договор. Той записа 183 мача за клуба от "Анфийлд" във всички турнири и спечели титлата във Висшата лига, Купата на Англия и две Купи на лигата. Наскоро Конате заяви, че е бил дълбоко натъжен, че не е имал възможност да се сбогува с феновете на Ливърпул, когато "червените" изиграха последния си мач за сезона в Англия лига срещу Брентфорд на 24 май. Още тогава стана ясно, че престоят му на "Анфийлд" е приключил. Конате се присъединява към Реал Мадрид, след като испанският клуб назначи Жозе Моуриньо за свой треньор за втория му мандат начело на отбора.

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Реал Мадрид Ливърпул Ибрахима Конате
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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