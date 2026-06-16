На Венера един ден трае повече от година - учени откриха на какво се дължи това

Учените смятат, че странното въртене на Венера около нейна ос може да се обясни с факта, че обект с размерите на Луната се е сблъскал с планетата с висока скорост. На Венера един ден е по-дълъг от венерианската година, защото периодът на въртене на планетата е по-дълъг от периода ѝ на въртене около Слънцето. Освен това, въртенето на Венера е ретроградно. Това отдавна озадачава учените. Но ново изследване разкрива възможна причина за необичайно бавното въртене на Венера, пише Phys.

Какво се крие за необичайно бавното въртене на Венера

Венера е скалиста планета с размери, подобни на Земята, и втората най-отдалечена планета от Слънцето в Слънчевата система. Повърхностните температури на Венера достигат 467 градуса по Целзий, а налягането е 92 пъти по-високо от това на Земята.

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Венера прави едно завъртане около оста си на всеки 248 земни дни, докато планетата прави една обиколка около Слънцето за 225 земни дни. Това означава, че един ден на Венера е по-дълъг от венерианска година. Друга странност е, че Венера се върти ретроградно, за разлика от Земята. Нашата планета се върти обратно на часовниковата стрелка, докато Венера се върти по часовниковата стрелка. Следователно, Слънцето изгрява на изток, а не на запад, на Венера.

Защо един ден на Венера трае 248 земни дни?

Венера е скалиста планета с размери, подобни на Земята, и втората най-отдалечена планета от Слънцето в Слънчевата система. Температурата на повърхността на Венера достига 467 градуса по Целзий, а налягането е 92 пъти по-високо от това на Земята.

Авторите на изследването твърдят, че според тяхното моделиране необичайното въртене на Венера е възникнало след сблъсък на обект с размерите на Луната с планетата с висока скорост. Това вероятно се е случило през първите 50 милиона години след формирането на Венера. Следователно, този удар от космоса би могъл значително да забави въртенето на планетата. Той би могъл да доведе и до ретроградно въртене на Венера.

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Проучването установи, че ударът на масивен обект би могъл напълно да разтопи почти цялата мантия на Венера (слоят между ядрото и кората на планетата). В същото време обаче, магменият океан на повърхността би могъл бързо да се охлади и втвърди. Това би могло да доведе до настоящата липса на изместване на литосферни плочи на Венера, както е на Земята. Тектоничното движение на плочите е от решаващо значение за произхода на живота на планетата. Ударът може също да е довел до екстремния парников ефект на Венера, правейки я дори по-гореща от Меркурий, най-близката планета до Слънцето.

В същото време учените не могат да кажат дали цялата вода се е изпарила от кората на Венера. Ако е останала някаква, има шанс планетата все още да е обитаема. Но такъв живот вероятно би бил много различен от земния. Това е при условие, че изобщо съществува.

Още интересни открития за Венера

Венера е планета, много подобна на Земята по размер и състав. Често е наричана сестра на Земята. Също така често е била обект на предположения. Възможно ли е някога Венера да е поддържала живот?

Според изследване, публикувано в Nature Astronomy, вътрешността на Венера е твърде суха, за да може да поддържа вода в течно състояние на който и да е етап от съществуването си. Изследвайки вулканичната активност на Венера и химията на атмосферата, изследователите установили, че планетата е била оформена от безмилостен процес на изсушаване, започнал в началото на нейното формиране.

Проучването се фокусира върху вулканизма на Венера, който е ключ към разбирането на нейния вътрешен състав. Тук, на Земята, вулканичните изригвания са богати на водна пара, което отразява натоварената с вода мантия. На Венера обаче съставът на вулканичните газове разказва различна история. Изследователите установили, че тези емисии съдържат най-много шест процента вода.

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