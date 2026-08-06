За пръв път: Учените видяха вълни на Слънцето с ширина 2000 км

Учените за първи път успяха да изследват подробно турбулентната повърхност на Слънцето с невиждани досега детайли. Изображенията обаче показват гребените на вълните и водовъртежите, които покриват Слънцето. Изследователите сравняват подобно наблюдение с опит да се види лицевата страна на монета от разстояние повече от 100 км, пише Popular Science.

Вълни на Слънцето

„Откритите плазмени вихри демонстрират по поразителен начин как най-малките процеси значително определят природата на нашата звезда“, казва съавторът на изследването Сами Соланки от Института за изследване на слънчевата система „Макс Планк“ (MPS).

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Видимата повърхност на Слънцето се нарича фотосфера, която е най-тънката част от атмосферата на звездата. Именно тук течащата плазма излъчва видимата светлина на звездата. Фотосферата е силно динамична среда, оформена от мощни конвекционни течения и магнитни полета. Тези сили създават така наречените мехурчести структури, които учените наричат ​​гранули.

Въпреки че терминът „гранули“ може да не звучи много впечатляващо, тези структури на Слънцето всъщност са гигантски. Всяка от тези гранули е с диаметър между 500 и 2000 км и всички те покриват най-външната част на Слънцето.

Но дори такива измерения са изключително трудни за визуализиране от милиони километри разстояние. За да изучат успешно тези сложни структури, астрономите са използвали данни, събрани от слънчевия телескоп „Даниел К. Иноуе“ на Националната научна фондация в Хавай. Учените са комбинирали тези наблюдения с данни от широкоъгълната камера в MPS и са усъвършенствали резултатите, използвайки компютърни симулации.

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Анализът на вълнообразното поведение на гранулираните ленти разкри допълнителни доказателства за нестабилности на Келвин-Хелмхолц на повърхността на Слънцето. Тези нестабилности, неразделна част от хидродинамиката, възникват, когато два флуида текат един спрямо друг с различни скорости. Това, което започва като относително слаби смущения от срязване, може бързо да прерасне в големи вълни и водовъртежи. Тези взаимодействия могат да се наблюдават навсякъде - от езерните повърхности до планетарните атмосфери, но учените вече знаят, че те се срещат и на повърхността на Слънцето.

„За да открием вихрите, трябваше да изследваме структури на повърхността на Слънцето с диаметър около 20 километра. Това е границата дори на най-големия слънчев телескоп в света и на най-модерните модели“, казва астрономът и съавтор на MPS Михиел ван Норт.

На 6 юли Земята се приближи до най-отдалечената си точка от Слънцето. Според Space Daily, това събитие се случва в разгара на лятото в Северното полукълбо и за пореден път показва, че смяната на сезоните се определя не от разстоянието от Слънцето, а от наклона на земната ос.

В момента на афелий Земята е на около 152,1 милиона километра от Слънцето. За сравнение, в началото на януари планетата преминава перихелий - най-близката точка в орбитата си до Слънцето, когато разстоянието намалява до приблизително 147 милиона километра.

Авторите обясняват, че разликата между тези две позиции е приблизително пет милиона километра. Това обаче е само малко повече от три процента от средното разстояние между Земята и Слънцето, тъй като орбитата на Земята е почти кръгова.

В публикацията се отбелязва също, че датата на афелия не е абсолютно постоянна. Тя се измества бавно с течение на времето поради гравитационното влияние на Луната и други планети. В момента афелият настъпва приблизително две седмици след юнското слънцестоене, но това не винаги е било така и няма да бъде така в далечното бъдеще.

Разстоянието от Земята до Слънцето обаче почти няма влияние върху реалното време на планетата. Основната причина за сезонните промени и прехода от зима към лято и обратно е наклонът на земната ос. Именно този наклон определя, че през лятото Северното полукълбо получава повече пряка слънчева светлина и има по-дълги дневни часове, въпреки че планетата е по-отдалечена от Слънцето.

Слънцето продължава да е обект на изследвания от учените. Те търсят отговори на въпросите за неговия произход, както и вероятността един ден то да угасне напълно.

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