Заплаха за озоновия слой: Google изстрелва спътник с изкуствен интелект в Космоса

Google ще изстреля в орбита експериментален спътник, който ще има достатъчно изчислителна мощност, за да обработва прости заявки към изкуствения интелект.

Спътникът за данни, който Google ще изстреля в Космоса

Не само SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос се стремят да изведат центрове за данни с изкуствен интелект в ниска околоземна орбита. Google също реши да се присъедини към космическата надпревара. Следващата седмица в орбита ще бъде изстрелян сателит с размерите на хладилник и изчислителната мощност на един сървър, пише Futurism.

Експерименталният спътник е част от проект „Suncatcher“, чиято цел е да използва слънчевата светлина 24/7 за захранване на центрове за данни с изкуствен интелект в ниска околоземна орбита, като по този начин се избягва претоварване на мрежата, огромни емисии и изчерпване на сладководни ресурси на Земята.

Планирано е сателитът MVP да бъде изстрелян в Космоса с ракета Falcon 9 на SpaceX на 1 октомври. Заслужава да се отбележи, че Google не изпраща пълноценен център за данни в Космоса, а само неговия експериментален прототип.

Сателитът MVP е оборудван с четири специализирани чипа, чиято изчислителна мощност е сравнима с мощността на един сървър в типичен център за данни. Слънчевите панели на сателита ще осигуряват захранване на чиповете с капацитет само около един киловат. Това е приблизително същото количество енергия, каквото е необходимо за работата на сешоар.

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Сателитът ще обработва прости заявки с изкуствен интелект и ще работи една година, въпреки че очакваният му живот в орбита е до шест години. В крайна сметка се очаква спътникът да излезе от орбита под въздействието на земната гравитация и да изгори в атмосферата.

Следващата година Google планира да изстреля още два експериментални спътника, след което ще започне да разполага мрежа от 80 пълноценни центъра за данни с изкуствен интелект в Космоса.

Идеята за създаване на орбитални центрове за данни за изкуствен интелект е изпълнена с предизвикателства. Космическите отпадъци могат да ги повредят, мощната космическа радиация може да деактивира бордовата електроника, а също така е необходимо да се осигури надеждна комуникация със земната повърхност, стотици километри под нея.

Въпреки това, тъй като наземните центрове за данни се сблъскват с обществената съпротива и физическите ограничения, идеята за поставянето им в околоземна орбита става все по-привлекателна.

Експертите обаче смятат, че орбиталните центрове за данни с изкуствен интелект може да не решат проблемите, свързани с наземните им аналози, а по-скоро да създадат нови. Създаването на мащабни групи от такива спътници може да доведе до изпускане на големи количества замърсители в атмосферата и да представлява заплаха за озоновия слой.