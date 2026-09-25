Аномалия от обратната страна на Луната разреши дългогодишна мистерия

Нови данни, получени по време на изследването на обратната страна на Луната, разрешават дългогодишен спор. Изследването е публикувано в списание Science Advances, пише Gizmodo. Учените смятат, че са открили доказателства, че Луната е имала глобално магнитно поле.

Дългогодишната мистерия с магнитното поле на Луната

За разлика от Земята, Луната няма глобално магнитно поле, генерирано от ядрото ѝ. Някои учени смятат, че Луната е имала такова магнитно поле в миналото, докато други твърдят, че то никога не е съществувало.

В астрофизиката магнитното поле на планетарно тяло се генерира от динамо механизъм, дължащ се на въртенето и конвекцията на горещи електропроводими течности в ядрото. Глобалното магнитно поле на Земята възниква от постоянното движение на течно желязо във външното ядро ​​на планетата. Това движение създава електрически токове, които се преобразуват в магнитно поле. Но съществувало ли е лунно динамо? Учените спорят за това от няколко десетилетия.

Предишни изследвания показват, че Луната е имала динамо механизъм, който е генерирал силно глобално магнитно поле между около 4,25 милиарда и 3,5 милиарда години. Въпреки това, скорошен анализ на скали, донесени от астронавтите на Аполо, хвърля съмнение върху тези открития, което кара учените да предположат, че лунното динамо никога не е съществувало.

Ново проучване показва, че преди 4,2 милиарда години, около 300 милиона години след формирането на Луната, тя е имала силно глобално магнитно поле, генерирано от лунното динамо. Учените са стигнали до това заключение въз основа на данни от космически кораби, които са измервали гравитационното поле, както и на модели на магнитно поле, изградени въз основа на данните.

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Анализът показва, че в района на кратера Дюар от обратната страна на Луната има огромен, силно намагнетизиран обект. Диаметърът му е около 60 км, а дълбочината на потапяне в Луната е около 9 км. Учените са установили, че това е втвърдена магма, издигнала се от дълбините на Земята преди около 4,2 милиарда години. В района на кратера Дюар се наблюдава и магнитна аномалия. Според учените, в този регион в космоса една от най-силните аномалии на магнитното поле от обратната страна на Луната и ясно изразена гравитационна аномалия съвпадат. Учените успяха първо да свържат откритите аномалии със специфична геоложка структура, а след това да оценят минималната сила на магнитното поле, необходима за нейното образуване.

В комбинация с гравитационни, орбитални и магнитни измервания, новите данни показват, че Луната е имала силно глобално магнитно поле. Изчисленията показват, че силата на магнитното поле на Луната е била около 11 микротесла. За сравнение, силата на магнитното поле на Земята днес е около 50 микротесла.

Според учените източникът на магнитното поле на Луната е динамо механизъм, който е работил в ядрото дълго време. Остава неясно обаче как малкото лунно ядро ​​би могло да създаде толкова мощно магнитно поле.