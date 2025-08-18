Срещата Тръмп-Путин:

11-годишно дете почина в Несебър след падане с парашут

18 август 2025, 14:58 часа 927 прочитания 0 коментара
11-годишно дете е загинало, след като е паднало при полет с парашут в Несебър. За инцидента съобщава NOVA, като уточнява, че трагедията се е случила на Южния плаж в града.

По информация на БНТ инцидентът е станал около 14:00 ч. Детето е било заедно с майка си. Качили са се на водната атракция, но във въздуха внезапно се е скъсало въже. Детето е паднало във водата от много голяма височина. Веднага е било извадено с лодка на брега, но починало, въпреки оказаната медицинска помощ.

