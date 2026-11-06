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Антични монети, незаконни оръжия и ракия: Разследват 50-годишен мъж в Шуменско

06 ноември 2026, 10:19 часа 822 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция Митници
Антични монети, незаконни оръжия и ракия: Разследват 50-годишен мъж в Шуменско

Незаконно притежавани монети с вид на антични, металдетектори, боеприпаси и алкохол са иззети от частен дом в село Калино. Проверката е извършена от криминалисти в РУ- Шумен вчера сутринта, къобщават от ОДМВР в града. В имот, обитаван от 50-годишен мъж са намерени 56 монети с вид на културно-исторически ценности 4 незаконно притежавани боеприпаси за гладкоцевно оръжие. Намерени са и 126 литра ракия, за което е уведомена Агенция „Митници“. Нейни представители са посетили адреса и са иззели алкохола. Още: Над 100 антични монети и накити иззеха от иманяр

В хода на допълнително извършена проверка в автомобилите, ползвани от 50-годишния мъж са намерени два металдететкора и още 5 незаконни боеприпаси за гладкоцевно оръжие. Изяснено е, че единият от автомобилите- Воксхол „Фронтера“ е с поставени табели за друг автомобил. Работата по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 278 ал. 6 от НК продължава под ръководството на компетентната прокуратура. Още: Над 4000 антики хванаха ГДБОП и ДАНС. Задържани са четирима

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Иманяри Ракия незаконно оръжие старинни монети
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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