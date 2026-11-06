30 секунди за обир: Мъж задигна оборота на два магазина в столичния кв. "Редута"

Крадец задигна оборотите на два търговски обекта в столичния кв. "Редута" в рамките на минути. Охранителна камера в единия обект е заснела дръзкия обир, който става за 30 секунди. Мъжът е с качулка. По думите на потърпевшите в обектите няма никакви следи от взлом, а крадецът е бързал през цялото време. Допълват, че той успява да отвори вратата, да вземе парите от касата, да излезе и да заключи. Открадната сума е 1055 евро.

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"Обирът е бил преднамерен и човекът е знаел много добре, защото много бързо се ориентира и в магазина, и в самото разположение на касата, къде точно са парите. Според мен е влизал или е бил клиент", казват обраните.

Кражба е имало и в съседното кафене. Според собствениците на обраната месарница извършителят е същият човек. "Не е доказано, но изглежда по абсолютно същия начин, в същия ден", казват те.

От СДВР съобщиха за Нова телевизия, че вече работят по случая. Няма официална версия, че крадецът е един и същ, но разследват случая.