Архивът на Петьо Еврото и Пеевски: БОЕЦ публикува данни с твърдение, че са пример

"В НКЖИ се коментира, че координатор и вдъхновител на описаните схеми е скритият собственик на фирмите-изпълнителки, депутатът от ДПС Дилян Пеевски, който при разговори в държавната компания си е служил с имената на Ахмед Доган, почетен председател на Движението за права и свободи, както и на собственика на Корпоративна търговска банка Цветан Василев. Доган и Василев едва ли знаят, че имената им са използвани от Пеевски в определени ситуации ...". Това е началото на само част от документ, за който гражданското движение БОЕЦ твърди, че е един от многото от т.нар. архив на Петьо Еврото (бившия ръководител на столичното следствие Петър Петров).

В частта, публикувана в официалния профил на БОЕЦ във Facebook, има уточнение, че сигнали за въпросните схеми (какви точно са те не личи от публикуваното сега) са изпращани до органите на реда. И друго уточнение - че имало чадър там, който не пропуска сигналите.

Интересното е, че в публикацията с документа са посочени още Борислав Сарафов, но в качеството му на зам.-главен прокурор, както и Петьо Еврото, в качеството му на ръководител на столичното следствие. Специално казаното за Еврото значи период от много години назад във времето и поставя на преден план въпроса дали написаното е вярно. Еврото подаде заявление за напускане на поста си като завеждащ Следствения отдел на Софийската градска прокуратура на 3 февруари, 2015 година, и е освободен от длъжността от тогавашния градски прокурор на София Христо Динев в същия ден. Борислав Сарафов стана заместник на главния прокурор на 18 януари, 2013 година. Делян Пеевски стана съпредседател на парламентарната група на ДПС в 49-тия парламент чак на 16 октомври, 2023 година, а в края на февруари, 2024 година, е избран за съпредседател на ДПС заедно с Джевдет Чакъров. И през юли, 2024 година, дойде разривът между Пеевски и Доган, което доведе до разцеплението на ДПС. Интересното е, че и в посочения от БОЕЦ сигнал името на Пеевски е изписано с правописна грешка – Дилян, вместо Делян, но само в едно от двете видими споменавания, които БОЕЦ публикува.

Движението твърди – все още ад хок прокурорът Даниела Талева, която беше задължена със съдебно определение да разследва сигнали срещу Борислав Сарафов, не е поискала архива, за който БОЕЦ твърди, че е на Петьо Еврото. От движението казват и, че съхраняват архива "в тайна квартира". Още: Съдия Мирослава Тодорова каза на ад хок прокурора Даниела Талева да разследва и. ф. главния прокурор Борислав Сарафов

"Архивът на Пепи Еврото може да се разпредели в няколко раздела. В единия има документи от прокуратурата, подписани и неподписани прокурорски постановления с резолюции и указания на Еврото по тях. (...) Включително и постановления на които ръкописно е изписано името "Г-н Сарафов" заедно с други бележки и резолюции вероятно собственоръчно поставени от Петьо Еврото.

В друг има сигнали, подавани до различни институции и до прокуратурата, включително и от БОЕЦ. Всичките са с постановление за откази да се образуват производства!

В трети раздел се съдържат данни от специални разузнавателни средства - стотици страници. СРС-тата са прилагани включително спрямо политически лидери и висши чиновници. Има СРС-та и по делото КТБ, както и от подслушване на телефона на ръководител на БНБ.

Има документи касаещи разследвания и дела срещу магистрати. Също така в архива има и лични документи на бившия следовател – фактури, касови бележи, менюта от "Осемте джуджета" и др. Има и много документи на ДАНС и на различни служби на МВР. Някои от тях класифицирани.

Архивът съдържа документи, свързани с фалита на КТБ и сигнал срещу самия Пепи Еврото.

Сред документите има и молби за помощ до Петьо Еврото, включително за финансова помощ, от известни бизнесмени, както и доноси, за които може да се предполага, че става дума за разчистване на сметки", пише в публикацията на БОЕЦ във Facebook.

