От баща на дъщеря: Властта в Северна Корея отново остава в семейството (ВИДЕО)

13-годишната дъщеря на севернокорейския лидер Ким Чен Ун може да наследи диктатура, притежаваща ядрено оръжие. Ким Джу Ай се появява все по-често до баща си на военни паради, ракетни изпитания и официални събития. Севернокорейските генерали ѝ оказват изключително уважение, а държавната пропаганда я нарича „най-любимото“ дете на диктатора. Според южнокорейското разузнаване и бивши севернокорейски дипломати, Ким Джу Ай може би се подготвя да стане следващият лидер на Северна Корея.
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Избягали от страната лица твърдят, че държавните служители вече се отнасят към нея по същия начин, по който някога са се отнасяли към младия Ким Чен Ун, когато той е придружавал баща си.
Междувременно Пхенян обяви изпитания на ново високоскоростно торпедо, което според твърденията им ще влезе на въоръжение през 2027 г.
🚨 Kim Jong Un's 13-year-old daughter could inherit a nuclear-armed dictatorship Kim Ju Ae is appearing increasingly often alongside her father at military parades, missile tests and official events. North Korean generals show her extraordinary respect, while state propaganda calls her the dictator's “most beloved” child. According to South Korean intelligence and former North Korean diplomats, Kim Ju Ae may be groomed to become North Korea's next leader. Defectors say officials already treat her the same way they once treated a young Kim Jong Un when he accompanied his father. Meanwhile, Pyongyang has announced tests of a new high-speed torpedo, which it claims will enter service in 2027. No photos or videos of the tests have been released. In North Korea, power may once again be passed down through the family. This time, from father to daughter.— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026