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От баща на дъщеря: Властта в Северна Корея отново остава в семейството (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 7:18 часа 987 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
От баща на дъщеря: Властта в Северна Корея отново остава в семейството (ВИДЕО)

13-годишната дъщеря на севернокорейския лидер Ким Чен Ун може да наследи диктатура, притежаваща ядрено оръжие. Ким Джу Ай се появява все по-често до баща си на военни паради, ракетни изпитания и официални събития. Севернокорейските генерали ѝ оказват изключително уважение, а държавната пропаганда я нарича „най-любимото“ дете на диктатора. Според южнокорейското разузнаване и бивши севернокорейски дипломати, Ким Джу Ай може би се подготвя да стане следващият лидер на Северна Корея.

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Избягали от страната лица твърдят, че държавните служители вече се отнасят към нея по същия начин, по който някога са се отнасяли към младия Ким Чен Ун, когато той е придружавал баща си.

Междувременно Пхенян обяви изпитания на ново високоскоростно торпедо, което според твърденията им ще влезе на въоръжение през 2027 г.

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Северна Корея Ким Чен Ун дъщеря
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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