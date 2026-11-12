"Нито една институция не ми се обади": Говори кметът на селото, дало четири жертви на "Тракия"

Еднократна парична помощ от 2000 евро за семействата на четиримата загинали при тежката верижна катастрофа на магистрала "Тракия" ще предложи днес кметът на Сливен Стефан Радев. Това съобщи Красимир Кръстев, който е кмет на селото, в което живеят около 2500 жители. Днес в населеното място ще се състои погребението на четиримата загинали. По думите на кмета Кръстев местните хора са съкрушени, тъй като никога досега в селото не е имало толкова много погребения в един ден.

Лично Сливенският митрополит Арсений ще отслужи опелата и ще поеме разходите по погребенията.

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Кръстев разказа за тежките часове на неизвестност след инцидента и пълната липса на официална информация от институциите, докато близките са издирвали роднините си. "Аз разбрах от познати, от съседи. Никакви институции не са ми се обаждали. Всеки ми звъни, търси, а аз даже нямах какво да им кажа на хората. Всичко беше на приказка – чул съм от този, от онзи“, сподели кметът в ефира на Нова телевизия.

Той разказа и за съдбата на загиналите жители на селото – младо момче, което пътувало към работното си място заедно със свой колега, както и мъж, който в отделен автомобил е карал баба си на лекар. До последно близките на младежа се надявали, че телефонът му просто се е изгубил или че е в болница, преди да научат трагичната вест.

"Бих искал да кажа на всички - карайте внимателно, защото човешкият живот е важен, и просто да не се случва това, което на нас се случи", призова Кръстев.