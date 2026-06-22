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Австрийски турист е с опасност за живота след падане от зид

22 юни 2026, 10:55 часа 379 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Австрийски турист е с опасност за живота след падане от зид

Австрийски турист пострада тежко при падане от зид във Велики Преслав и е настанен в болница с опасност за живота. Това съобщиха от ОДМВР-Шумен. 31-годишен мъж, австрийки гражданин, е пострадал при инцидент в археологическия резерват в града. Още: Инциденти с туристи край Мальовица и Сливен

Около 03:40 часа на 21 юни при разходка в резервата мъжът паднал от стар каменен зид с височина около 3 метра. Откаран е за преглед в шуменската болница, където е установен кръвоизлив в мозъка. Настанен е за лечение с опасност за живота. Образувано е досъдебно производство. Още: Спасиха пострадал турист край Рилския манастир

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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