Австрийски турист е с опасност за живота след падане от зид

Австрийски турист пострада тежко при падане от зид във Велики Преслав и е настанен в болница с опасност за живота. Това съобщиха от ОДМВР-Шумен. 31-годишен мъж, австрийки гражданин, е пострадал при инцидент в археологическия резерват в града. Още: Инциденти с туристи край Мальовица и Сливен

Около 03:40 часа на 21 юни при разходка в резервата мъжът паднал от стар каменен зид с височина около 3 метра. Откаран е за преглед в шуменската болница, където е установен кръвоизлив в мозъка. Настанен е за лечение с опасност за живота. Образувано е досъдебно производство. Още: Спасиха пострадал турист край Рилския манастир