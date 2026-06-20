18-годишен младеж загина, друг е тежко ранен в катастрофа край Карлово

При катастрофа на пътя между Сопот и Карлово е загинал 18-годишен младеж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив. Към 4:00 ч. тази сутрин на телефон 112 е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на Подбалканския път, в участъка между Сопот и Карлово, близо до западния вход на Карлово.

Лек автомобил се е блъснал в бетонна ограда

По предварителни данни лек автомобил "Нисан" е преминал през лентата за насрещно движение и се е блъснал в бетонна ограда. В линейката е починал 18-годишен пътник, а в болница е транспортиран водачът. Той е на същата възраст и има 10-месечен стаж зад волана.

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На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

Преди дни на пътя между пловдивските села Крислово и Динк при катастрофа загинаха трима души, а един бе тежко ранен.

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