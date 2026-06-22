"Играта на играчките 5" с участието на Тейлър Суифт направи най-силния дебют за 2026 г. досега

„Играта на играчките 5“ завладя американския боксофис, събирайки над 160 милиона долара през първия си уикенд. Филмът оправда високите очаквания и записа най-силния дебют на вътрешния пазар от началото на годината, оставяйки далеч зад себе си досегашния лидер „Супер Марио Галактика: Филмът“. Анимационното продължение се нарежда и като най-успешния старт в историята на поредицата „Играта на играчките“ на Disney и Pixar.

В световен мащаб „Играта на играчките 5“ стартира с приходи от 312 милиона долара при бюджет от 250 милиона долара.

Снимка: Getty Images

Очаква се филмът да остане най-предпочитаният избор сред семействата през следващите дни и седмици, като се имат предвид възторжените отзиви за филма, включително оценка от 94% в Rotten Tomatoes и оценка „А“ в анкетите на CinemaScore след прожекциите.

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Филмът отразява променящия се детски свят

Петото част проследява приключенията на Уди, озвучен от Том Ханкс, Баз Светлинна година, озвучен от Тим Алън, Джеси, озвучена от Джоан Кюзак, и останалите герои, докато тяхната собственичка Бони се пристрастява към новото си любимо устройство – таблет на име Лилипад.

‘TOY STORY 5’ opened to $160 million domestically and $152 million overseas for a global debut of $312 million.



Biggest opening for the franchise and the best domestic opening of 2026 so far.



(https://t.co/G1qdig7NuA) pic.twitter.com/QI4jdarRZr — Pop Base (@PopBase) June 21, 2026

Тейлър Суифт написа нова песен, озаглавена „I Knew It, I Knew You“, специално за саундтрака на филма.

На далечно второ място в боксофиса се нареди научнофантастичното приключение на Стивън Спилбърг „Денят на истината“, чиито зрителски показатели отбелязаха рязък спад след дебюта му. Досега филмът е събрал около 160 милиона долара в световен мащаб след две седмици по кината. Смята се, че филмът се нуждае от около 300 милиона долара световни приходи, за да излезе на печалба, пише БГНЕС.

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