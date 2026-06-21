Благомир Коцев бърза да бутне "Баба Алино", не изключва в Община Варна да има затваряне на очи за незаконния град

„Всяка следващата седмица ще издавам заповеди за събарянето на незаконния комплекс Баба Алино. Не можем да кажем кога ще се стигне до физическото събаряне на сградите, но би могло да отнеме години, ако се изискват експертизи от съда. Що се касае до работата на институциите – ние ще издадем по възможно най-бързия начин заповеди за събаряне на сградите“. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев пред bTV. Коцев започва събарянето на незаконни къщи в "Баба Алино"

Той обясни, че в момента комплексът е спрян наполовина. За половината от комплекса е установен неговата незаконност, изтъкна Коцев.

По думите му големият проблем е станал през 2023 г., когато са издадени заповедите за търпимост в изграждането на незаконния град.

Много институции са замесени, имало е и предупреждения

Снимка: БГНЕС

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„Има десетки институции, които са замесени. Мога и аз да съм допуснал грешка, но за първи път Община Варна разбира за незаконното строителство през февруари 2025 година. Аз лично научих за незаконното строителство през януари месец 2025 година. Към момента са установени 15 незаконни постройки по протоколите, които има. Мащабното строителство се появява през втората половина на 2025 година“, изтъкна Благомир Коцев.

Според него има голямо забързване в строителството на „Баба Алино“, след като Коцев влиза в ареста. „От началото на 2025 г. са изградени 15 къщи и до началото на 2026 г. – 104 къщи. Има голяма протекция на национално и местно ниво. Аз не изключвам да има и в Община Варна затваряне на очи за незаконния град“, посочи Благомир Коцев.

Според Коцев незаконно строителство има навсякъде в цялата страна, а не само във Варна.

„Аз имах редица предупреждения, че строителството на „Баба Алино“ има голяма протекция и данните, които имахме за самото строителство е за 15 къщи. Предупрежденията дойдоха по много деликатни начини. Когато една администрация вижда, че други администрации нехаят, това говори за огромен чадър от най-високо ниво“, каза още кметът на Варна.

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