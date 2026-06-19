Окончателно: Полицайката, помагала на Георги Семерджиев, ще лежи в затвора

Бившата полицайка Симона Радева, подсъдима за лично укривателство на Георги Семерджиев, беше осидена на 3 години и 6 месеца "лишаване от свобода". Това реши Софийският градски съд. Наказанието трябва да бъде изтърпяно "ефективно" при първоначален "общ режим". Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Според съда тя е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици.

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На първа инстанция Софийският районен съд осъди Радева на пет години затвор.

Припомняме, че Георги Семерджиев предизвика тежка катастрофа на бул. "Черни връх" през юли 2022 г., при която загинаха две млади жени.

Във фаталната нощ Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в жилището си, след като не е успял да намери ключовете от апартамента.

Семерджиев беше осъден на 20 години затвор за катастрофата. Пред съда той отговаря за общо 5 обвинения. Сред тях – причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.