"Иначе системата потъва": Екимджиев настоява за прочистване на съдебната власт

Ако некорумпирани прокурори си признаят, че са правили кариера в корумпирана среда, собственият им авторитет се губи. На преден план е личният пред обществения интерес. Трябва да се приеме специално законодателство с кратък период на действие, който да има символно значение - да се прочисти системата от корумпираните магистрати. Така новите в системата няма да имат развращаващи примери до себе си. Символите са важни в този момент. Иначе системата потъва. Това мнение изрази адвокатът Михаил Екимджиев в ефира на Нова телевизия.

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Според него трябва да има орган, който може във всеки конкретен случай да се занимава със събраната със СРС информация и да отсява сухото от мокрото.

По думите на Екимджиев при липса на политическа воля нищо добро не може да се случи. "Все повече и по-обезпокоителни стават сигналите, че няма политическа воля за катарзис, за изчистване и разтърсване на съдебната система, а по-скоро за някакви еволюционни мерки, чиито резултати евентуално биха могли да се измерят след години", заяви адвокатът.

Екимджиев смята, че голяма част от подобни производства се използват за поддържане на зависимости в съдебната система. "Тези хора държат зависимостите. Корупционният ресурс, който е бил натрупван през последните петнадесет години, трябва да остане и да бъде използван. Това са удобни изпълнители, защото се знае кой с какво ги държи", каза той.

Според него официални ползватели на подобна информация са службите и прокуратурата, но съществува и риск тя да бъде използвана за частни и корупционни цели.

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Той разкритикува и фокуса върху второстепенни въпроси в рамките на съдебната реформа. "Докато говорим за същностните проблеми - дали съдебната система ще бъде прочистена от злоупотребите и от хората, които ги извършват, дебатът се води за това дали изборът на ръководни кадри в съдебната система да бъдат в работни или почивни дни и къде да се провеждат. Това показва липса на желание за истинска промяна", смята той.

Адвокатът предупреди, че съществува опасна комбинация между политически интерес за запазване на съществуващите зависимости и съпротива срещу промяната отвътре в самата система.