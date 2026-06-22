Разкрит опит за шпионаж: Задържаха китайски гражданин в София

Китайски гражданин остава за постоянно в ареста по искане на прокуратурата заради обвинения в опит за шпионаж. Според разследващите, в периода от юли 2025 г. до 18 юни 2026 г. той е правил опити да събира информация, представляваща държавна тайна, с цел предаването ѝ на чужда държава. Престъпното деяние е останало недовършено по независещи от него причини.

ОЩЕ: Теч на лицензи: България е одобрила износ на шпионски софтуер за репресивни чужди служби

Досъдебното производство по случая е стартирало на 18 юни след сигнал от ДАНС. Съдът е приел аргументите на обвинението, че събраните доказателства дават основание за обосновано предположение за виновност, а съществува и риск обвиняемият да се укрие.

Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Припомняме, че през април Софийският градски съд остави за постоянно в ареста двамата украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж.