Спорт:

Не спрял на знак “СТОП“: 17-годишен велосипедист е с опасност за живота

03 ноември 2026, 9:36 часа 581 прочитания 0 коментара
Снимка: личен архив
Не спрял на знак “СТОП“: 17-годишен велосипедист е с опасност за живота

На 02.11.т.г. около 22.15 ч. на кръстовището на сунгурласките улици “Гроздьо Георгиев“ и “Винпромска“ 17 годишен велосипедист от Сунгурларе не спира на пътен знак “СТОП“ и се блъска в правомерно движещия се лек автомобил “Митцубиши Спейс Стар“, с шуменска регистрация, управляван от 57 годишен мъж от Шумен. Още: Велосипедист с опасност за живота след сблъсък с кола

Това съобщават от ОДМВР-Бургас. От ПТП пострадал велосипедистът, който с черепно-мозъчна травма и контузия на белия дроб, с опасност за живота, е настанен за лечение в отделение “Реанимация“ на болница “Сърце и мозък“ под наблюдение. Още: Мъж е с опасност за живота след инцидент на пътя: Карал колело пиян

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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