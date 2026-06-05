"Баба Алино" гръмна на местно и национално ниво: Депутат "разкри" корупция в особено големи размери

Темата за "Баба Алино" гръмна на местно и национално ниво заради поредица от безредици във Варна. По едно и също време в Общинския съвет във Варна се опитаха да приемат Подробен устройствен план (ПУП) за тази територия, което е първата стъпка за узаконяване на незаконния "град в града". Точката обаче беше изтеглена и "пъкленият" план беше осуетен. Това заяви депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов пред bTV. Още: "Баба Алино" не е защитена зона: Инвеститорът КУБ наруши мълчанието

Кой е виновен?

Още: Сарафов е знаел за "незаконния град" край Варна година преди разкритията

По думите му продължаващите незаконни действия в няколко правителства ще продължат и по време на новото правителство на Румен Радев.

Според Стоянов бившият кмет на Варна - Иван Портних също има вина, но най-голяма е тази на настоящия кмет Благомир Коцев.

"Може да говорим за корупция в особено големи размери", разкри Коста Стоянов за аферата "Баба Алино", посочи Коста Стоянов, който се надява да има наказани, както и присъди за незаконното строителство.

И веднага даде пример за корупцията, за която спомена в интервюто си по bTV - за един от имотите, съгласно преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите, там (в "Баба Алино" - бел. ред.), не може да има нищо друго освен гора. През 2023 г. украинския гражданин, пълномощник на Олег Невзоров, е декларирал, че още през 2021 г. е имало постройки, за които да се даде разрешително за строеж и документи за узаконяване на въпросния "град в града" чрез удостоверения за търпимост.

Коста Стоянов уточни, че всеки ден получава сигнали за "Баба Алино".

Народният представител предупреди, че предстои да излизат много нови неща за "Баба Алино". Главни архитекти са използвали вратичка в законодателството, за да издават удостоверения за търпимост, като предмет за прехвърлителни сделки. С гумен печат бе узаконено незаконното строителство на "Баба Алино", посочич още Стоянов.

Още: Дидо Дънката, свидетелства и още скандали: Сагата "Баба Алино" и разплитането ѝ